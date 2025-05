Nacional x Porto: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/05) pela Liga Portugal

Nacional x Porto disputam hoje, sábado (17/05), a 34ª rodada da Liga Portugal. O jogo ocorrerá às 14h (horário de Brasília), Estádio do Dragão, em Porto, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Nacional x Porto ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília). Em Portugal, o jogo será transmitido pelo Sport TV 3.

Como as equipes chegam para o jogo?

O Porto não tem mais objetivos a alcançar na temporada, mas deve seguir sua trajetória de força em casa, onde tem sido dominante. Com 39 pontos em 48 possíveis no Estádio do Dragão, a equipe comandada por Martin Anselmi chega para o duelo com a obrigação de vencer o Nacional. Os azuis e brancos têm o melhor desempenho em casa, com apenas 11 gols sofridos em casa durante toda a temporada.

O CD Nacional, por outro lado, é a pior equipe fora de casa da competição, somando apenas 10 pontos em 16 jogos fora de casa e marcando apenas 9 gols. Com o campeonato já decidido para ambas as equipes, a expectativa é de que o Porto mostre sua superioridade e feche a temporada com uma vitória.

Nacional: Rui Encarnação; Santos, Soumaré, Zé Vitor; Aurélio, Daniel Labidi, Paulinho Boia; Appiah, Joel, Fuki Yamada. Técnico: Tiago Margarido.

Porto: Diogo Costa; Pedro, Martim Fernandes, Marcano; Mario, Varela, Eustáquio, Francisco Moura; Fábio Vieira, Samu, Rodrigo Mora. Técnico: Martin Anselmi

FICHA TÉCNICA

Nacional x Porto

Campeonato Português

Local: Estádio do Dragão, no Porto, Portugal

Data/Horário: sábado, 17 de maio de 2025, às 14h (de Brasília)