Nacho fica 'feliz' em pegar o Boca nas oitavas de final da Libertadores

O torcedor do Atlético-MG está ansioso pelos duelos com o Boca Juniors pelas oitavas de final da Libertadores da América. E, um jogador em especial, Nacho Fernández, nutre uma rivalidade contra o time de La Bombonera por ter jogado no rival River Plate. O meio de campo do time mineiro comentou sua expectativa de enfrentar o Boca, nos dias 13 e 20 de julho e afirmou ter ficado satisfeito em encarar o maior adversário argentino.

-Eu queria jogar contra o Boca. Para ganhar a Copa, você tem que jogar com quem aparece, e apareceu uma chave difícil, mas temos que enfrentá-la da melhor maneira. Pessoalmente, era o que eu queria” - disse à Rádio Mitre, da Argentina.

Em seguida revelou que falou com alguns amigos sobre a possibilidade de ter o Boca como rival nas oitavas da Libertadores. - É sempre bom enfrentar o Boca e, pessoalmente, eu queria muito. Conversei sobre isso com meus amigos da minha cidade, alguns torcedores do Boca e disse a eles que íamos nos encontrar e simplesmente aconteceu-disse Nacho que ficou feliz em não encarar o ex-clube nesta fase.

- Preferi enfrentar o Boca em vez do River. Se for a minha vez de jogar amanhã contra o River, obviamente vou tentar dar o meu melhor pela equipe.

Todavia, Nacho e o Galo podem encarar o River Plate nas quartas de final da Libertadores, caso supere o Boca. Os milionários enfrentam em um duelo doméstico, o Argentino Juniors nas oitavas de final. Na entrevista, Nacho se disse bem adaptado ao Brasil e seu futebol e elogiou a estrutura alvinegra e os resultados obtidos até aqui.

- No Atlético, eu encontrei um clube muito bom, com um CT que também é muito bom. Quando cheguei lá era o Sampaoli e dava para ver a ideia que ele tem, de pressionar pra cima pra jogar sempre com a bola no chão, e agora, com o Cuca, que também gosta de sair jogando e ter muito a posse de bola. Estou adaptado ao futebol brasileiro, porque com o passar dos jogos vou me sentindo muito melhor e vou conhecendo muito mais meus companheiros. Mas, felizmente, desde que cheguei os resultados foram bons- concluiu.