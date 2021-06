Confiança se recupera na Série B batendo o Vila Nova em Aracaju

Atuando em seus domínios pela 6ª Rodada do Brasileirão da Série B, o Confiança obteve uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Vila Nova nesta terça-feira (22). Com o resultado positivo, enquanto o Vila fica nos arredores do Z4 com cinco pontos em 16° lugar, a equipe do Dragão saltou para a 11ª colocação tendo sete unidades.

>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

MANDANTES ACESOS

Na base da movimentação mais rápida e acionando principalmente a velocidade de seus atacantes Neto Berola e Álvaro, o Dragão conseguia desarrumar a marcação adversária e levou mais perigo ao gol de Georgemy quando João Paulo teve espaço para trabalhar. Na primeira oportunidade, o camisa 1 do Vila precisou se esticar todo para espalmá-la com a mão direita por sobre o travessão e, na segunda, o número 10 do Confiança serviu Daniel Penha que bateu de primeira bola rente a trave esquerda de Georgemy.

De tanto insistir, a abertura do marcador veio em lance envolvendo novamente João Paulo com o meia pegando rebote de corte parcial da zaga do Vila Nova e cruzando de maneira precisa buscando Serginho. O volante subiu antecipando a marcação e testou bem, no canto oposto da meta goiana.

POUCAS ALTERNATIVAS

Mesmo quando a equipe da casa diminuiu seu ímpeto ofensivo, algo que naturalmente dava espaço para o Vila Nova fazer o trabalho da posse de bola que já era superior, o time de Wagner Lopes tinha dificuldade para fazer com velocidade e precisão as transições ofensivas. Não à toa a única chance mais aguda do Tigrão na etapa inicial acabou vindo em cobrança de falta executada por Cássio Gabriel e mandada para escanteio por Rafael Santos.

CAMINHO DAS PEDRAS

Especialmente quando conseguia explorar o lado esquerdo da defesa do Vila Nova com as investidas de Neto Berola, o Dragão se mantinha mais perigoso do que a equipe visitante. Com esses espaços, Marcelinho (na batida forte para grande defesa de Georgemy) e o próprio Neto, quando limpou a marcação e bateu cruzado, passaram muito perto de deixar a vantagem ainda mais confortável na capital sergipana.

A CHANCE DE OURO​Assim como os contornos que a partida demonstrou praticamente desde o início, a superioridade em ações e controle do jogo por parte da equipe da casa seguia latente até o momento onde um erro da zaga sergipana colocou nos pés de Alan Grafite a melhor chance do Vila Nova em todo o jogo. Depois de Bareiro não conseguir dominar o passe vindo pra trás, o atacante saiu em disparada para ficar cara a cara com Rafael Santos, mas bater ao lado da trave direita e desperdiçar o que poderia ser o tento da igualdade.

FICHA TÉCNICA

​CONFIANÇA 1 x 0 VILA NOVA

Local: Arena Batistão em Aracaju (SE)

Data e hora: 22/06/2021 - 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Diego da Silva Castro (PI)

Assistentes: Mauro Cezar Evangelista de Souza e Janystony Rabelo de Melo (ambos PI)

Cartões amarelos: João Paulo, Marcelinho (CON); Renan Mota, Walisson Maia, Ricardo Lima, Íkaro, Breno (VIL)

GOLS: Serginho (27'/1°T) (1-0)

CONFIANÇA (Técnico: Rodrigo Santana)

Rafael Santos, Marcelinho, Nirley, Bareiro e João Paulo; Serginho, Jhemerson (Everton, aos 24'/2°T), Daniel Penha (Gilberto, aos 43'/2°T) e Neto Berola (Luidy, aos 24'/2°T), Alex Henrique (Williams Santana, aos 10'/2°T) e Álvaro (Gustavo Ramos, aos 25'/2°T).

VILA NOVA (Técnico: Wagner Lopes)

Georgemy; Pedro Bambu (Breno, aos 33'/2°T), Renato Silveira, Walisson Maia (Willian Formiga, no intervalo) e Ricardo Lima; Deivid, Arthur Rezende (Íkaro, aos 20'/2°T), João Pedro (Johnatan Cardoso, no intervalo), Cássio Gabriel e Renan Mota (Alan Grafite, no intervalo); Alesson.