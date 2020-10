'Na seleção o treinador me coloca para jogar', dispara Eriksen

Autor do gol que garantiu a vitória da seleção dinamarquesa sobre a Inglaterra, Christian Eriksen mostrou descontentamento com a forma que Antonio Conte o trata na Inter de Milão. Para o meio-campista, seu tempo de jogo no clube italiano é muito pequeno.

- Em qualquer time que já joguei, mesmo nos Spurs, sempre foi um prazer viajar para a seleção nacional. Agora não é diferente, mas muitas coisas mudaram e eu não jogo tanto como no Tottenham. Estou sempre feliz por estar de volta. Aqui, o treinador me coloca para jogar - disse.

Na partida em que marcou o gol de pênalti contra a Inglaterra, o meio-campista também completou 100 jogos pela seleção dinamarquesa.

Eriksen chegou na Inter de Milão em janeiro, mas tem lutado para convencer o treinador de que merece uma vaga no time titular. Há alguns dias, o dinamarquês disse que 'não queria ficar a temporada inteira no banco'.