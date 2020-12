Na Ressacada, Oeste não dá chances e atropela o Avaí

Em situações opostas no Campeonato Brasileiro da Série B, Avaí e Oeste mediram forças na noite desta segunda-feira (30), pela 25ª rodada da competição, no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

Com o resultado de 3 a 0, a equipe comandada por Roberto Cavalo, que conquistou seu primeiro feito longe de casa na competição, segue na lanterna agora com 15 pontos. Já a equipe comandada por Geninho, com o revés sofrido em casa, acabou estacionando na 7ª colocação com seus 36 pontos.

O jogo

Mesmo jogando longe de seus domínios, o Oeste iniciou o confronto pressionando o Avaí. Conseguindo ficar com mais posse de bola, a equipe paulista tentava encontrar seu gol com o atacante Pedrinho sendo muito acionado, porém, até os 15 minutos, não ofereceu muito trabalho ao goleiro Glédson.

No entanto, aos poucos, o time da casa foi melhorando na partida. Até meados dos 35 minutos, os comandados de Geninho conseguiram chegar com perigo como nas chances de Romulo para a defesa de Caíque França, além de Getúlio que também fez o camisa 1 mostrar serviço.

Já na reta final da etapa, novamente o Oeste passou a dominar mais as ações. Com isso, antes da arbitragem mandar as duas equipes para o vestiário, Fábio teve a chance de tirar o zero do placar na Ressacada, porém acabou pegando mal na bola mandando para fora.

Na volta para o segundo tempo, apenas Geninho optou por uma troca em sua equipe, tirando Ralf para colocar Leandrinho em seu lugar. Mas a equipe visitante, por sua vez, manteve o mesmo ritmo. Com isso, logo aos 2 minutos, Fábio, que havia tentado algumas vezes, finalmente conseguiu deixar o dele ao receber bom passe de Gustavo Salomão e só ter o trabalho de mandar para o fundo das redes. 1 a 0.

O tento fez com que a equipe catarinense fosse pra cima tentar logo em seguida o empate. Entretanto, foi o Oeste quem conseguiu ampliar, aos 13 minutos. Avançando para a área rival, o atacante deu uma cavadinha para tirar Glédson da jogada marcando um bonito gol. 2 a 0.

Na sequência, com a desvantagem no placar, o técnico do Leão novamente recuou ao seus suplentes. Em uma delas, João Lucas, lesionado, deixou seu lugar para Iury, enquanto a outra substituição acabou visando o setor ofensivo tirando Getúlio para a entrada de Rildo.

Entretanto, a equipe de Barueri parecia que não estava satisfeita. Sendo assim, aos 27, outra vez ele, Pedrinho, desta vez recebeu a assistência de Matheus Rocha para balançar as redes do time local. 3 a 0.

Com o jogo praticamente resolvido, foi a vez de Roberto Cavalo realizar algumas alterações. Visando ganhar tempo, o técnico do Rubrão, além de dar chances a outros jogadores no ataque, ainda visou reforçar seu sistema defensivo para garantir o resultado.

Nos últimos momentos do confronto, o Avaí bem que tentou com Valdívia em uma cobrança de falta que acertou a trave do arqueiro rival. Porém, após subir a placa dos acréscimos, os visitante somente seguraram as últimas investidas para comemorar mais um feito na Série B.