Na luta pelo título brasileiro, paraense vence etapa de surf em Ceará

O atleta salinense Nayson Costa se sagrou campeão da segunda etapa do circuito brasileiro de surf, no Campeonato Maresia CBSurf Pro Tour 2020 Taíba, no Ceará-CE. Com essa vitória, o atlera pulou do 145º lugar para 5º no Ranking da CBSurf Pro 2020, e ainda levou pra casa R$12.000 de premiação. O título foi obtido na tarde desta sexta-feira (27).

O jovem nasceu na Praia do Atalaia em Salinópolis, litoral paraense. Nayson realizou o sonho de qualquer garoto ou garota da praia que já tiveram contato com uma prancha de surf.

A terceira e última etapa do campeonato será no litoral da Bahia de 18 a 20 de dezembro, onde Nayson Costa estará presente representando o Estado do Pará.