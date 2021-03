Orientado a deixar praia interditada, Muricy discute com fiscais

O coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho, aparece em um vídeo que circula nas redes sociais, sem máscara, discutindo com oficiais que estão na praia de Bertioga, litoral norte de São Paulo. Ele argumenta que o decreto do governo de São Paulo aponta que o fechamento das praias pela fase vermelha do plano de combate à pandemia se daria somente nesta segunda-feira. O caso aconteceu no domingo, um dia antes.

+Confira a tabela do Paulistão 2021

No entanto, a prefeitura de Bertioga adiantou o decreto e proibiu a circulação em praias já no domingo. O que provocou a irritação de Muricy, ao ser abordado para que deixasse a praia.

- Eu moro lá no (bairro Riviera) 8, como faço para voltar pra casa? Bom ser isso mesmo (a proibição), porque não estava anunciado isso. Era segunda-feira, está certo ou não está segunda-feira? - questionou Muricy.

O policial concorda sobre a proibição inicialmente válida para segunda-feira e diz que a prefeitura antecipou. Muricy retruca.

"Então precisa falar pro povo, o povo não sabe (...) Eu moro aqui há um ano, se anunciasse aqui (aponta para o celular) eu não viria na praia. Simples. A orientação não é culpa de vocês, mas os caras não podem fazer o que querem com o povo. Amanhã não pode de novo, depois pode... não pode ser assim não", disse, se afastando da praia.

Um policial, então, responde dizendo que Muricy 'tinha que se cuidar', 'usar máscara' e 'cumprir o decreto'. Contrariado, o diretor do São Paulo respondeu.

"Como é que é? Faz um ano que estou aqui, quatro meses sem vir ninguém na minha casa, nem meus filhos vêm aqui. Você quer falar como devo me cuidar? Eu me cuido para caramba!", afirmou.

Ao site 'G1', Muricy deu sua versão dos fatos, que fica claro pelo conteúdo do vídeo gravado pelo oficial e que viralizou na internet.

"Aconteceu o seguinte: baixaram um decreto para segunda-feira não poder entrar na praia. Acontece que no domingo todo mundo acordou e a praia estava cheia. Fomos todos andar, como sempre fazemos. Chega um momento os caras falam que a praia estava fechada. Como estava fechada, se era segunda-feira? E aí tive que sair da praia. Claro, falei que não concordava e saí", disse Muricy.