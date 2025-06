Mundial de Clubes vende 1,5 milhão de ingressos, mas ainda vê estádios vazios

A Fifa informou que vendeu até 17 de junho aproximadamente 1,5 milhão de ingressos para jogos do Mundial de Clubes. Apesar do sucesso na comercialização dos bilhetes, diversos confrontos da primeira rodada foram marcados pelo baixo público, especialmente levando em consideração a alta capacidade das arenas espalhadas pelos Estados Unidos que servem de palco para a competição.

Segundo dados da Fifa, ao todo 433.065 pessoas compareceram aos 12 confrontos realizados até o momento na primeira rodada do Mundial. Cinco partidas tiveram menos de 30 mil. A média é de 36.088 torcedores por jogo.

Levando em consideração a capacidade máxima dos oito dos 11 estádios utilizados até o momento, a média de lugares disponíveis é aproximadamente 67 mil. Assim, a taxa de ocupação nas 12 primeiras partidas é de 53,8%.

Alguns dos duelos desta terça-feira, 17, tiveram uma presença de público muito baixa. Foram os casos de Ulsan HD (Coreia do Sul) 0 x 1 Mamelodi Sundows (África do Sul), com apenas 3.412 pessoas - o jogo foi realizado em Orlando, cidade com turismo pujante nos EUA -, e River Plate 3 x 1 Urawa Reds-JAP, em Seattle, com somente 11.974.

De acordo com a Fifa, quatro das cinco partidas mais vendidas da fase de grupos ainda estão por vir, com fãs de mais de 130 países já tendo comprado ingressos. Entram em campo nesta quarta-feira times de grande apelo, como Real Madrid, Manchester City e Juventus. Eles jogam em Miami, Filadélfia e Washington DC, respectivamente.

Segundo a Fifa, as partidas com maior procura de ingressos são Real Madrid x Pachuca, Bayern de Munique x Boca Juniors, Flamengo x Chelsea e Red Bull Salzburg x Al-Hilal. A maioria dos ingressos do Mundial foram vendidos para torcedores dos Estados Unidos, seguido de Brasil, Argentina, México, Canadá, França, Japão, Alemanha, Reino Unido e Portugal.

As partidas com a maior público até o momento foram o empate sem gols do Inter Miami de Lionel Messi contra o Al-Ahly, do Egito, com 60.927 pessoas no Hard Rock Stadium, em Miami, e a goleada por 4 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Atlético de Madrid, em partida com incríveis 80.619 torcedores no icônico Rose Bowl, palco da final da Copa de 1994 onde o Brasil se sagrou tetracampeão mundial, localizado nos arredores da cidade de Los Angeles.

"É exatamente para isso que a Copa do Mundo de Clubes da Fifa foi criada: um palco de classe mundial onde novas histórias são contadas, novos heróis emergem e os torcedores de clubes se sentem parte de algo maior", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino. "A Fifa se orgulha da atmosfera única e multicultural e do apoio que esta nova competição já gerou - e agradece a todos os torcedores que trouxeram sua voz, paixão e presença à medida que a Copa do Mundo de Clubes da FIFA continua a se tornar o ápice indiscutível do futebol global de clubes."

Os ingressos e pacotes para o Mundial de Clubes continuam à venda. Cada US$ 1 de cada bilhete vendido é doado ao Fundo Global de Educação da Comunidade da Fifa. A final do torneio está marcada para o dia 13 de julho, no Estádio MetLife, em Nova York.

CONFIRA O PÚBLICO DOS JOGOS DA 1ª RODADA DO MUNDIAL DE CLUBES - Al-Ahly 0 x 0 Inter Miami: 60.927 pessoas (Hard Rock Stadium, Miami) - Bayern de Munique 10 x 0 Auckland City: 21.152 (TQL Stadium, Cincinnati) - PSG 4 x 0 Atlético de Madrid: 80.619 (Rose Bowl, Pasadena) - Palmeiras 0 x 0 Porto: 46.275 (MetLife Stadium, Nova York) - Botafogo 2 x 1 Seattle Sounders: 30.151 (Lumen Field, em Seattle) - Chealsea 2 x 0 LAFC: 22.137 (Mercedes-Benz Fashion, Atlanta) - Boca Juniors 2 x 2 Benfica: 55.574 (Hard Rock Stadium, Miami) - Flamengo 2 x 0 Espérance: 25.797 (Lincoln Financial Field Stadium, Filadélfia) - Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund: 34.736 (MetLife Stadium, Nova York) - River Plate 3 x 1 Urawa Red Diamons: 11.974 (Lumen Field, Seattle) - Ulsan HD 0 x 1 Mamelodi Sundowns: 3.412 (Inter&Co Stadium, Orlando) - Monterrey 1 x 1 Inter de Milão: 40.311 (Estádio Rose Bowl, Pasadena)