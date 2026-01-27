Capa Jornal Amazônia
Mundial de Clubes feminino: tudo que você precisa saber sobre o torneio que terá o Corinthians

A equipe alvinegra é a atual campeã da Copa Libertadores da América feminina. O torneio reúne os times vencedores de cada confederação

Estadão Conteúdo
fonte

Troféu do Mundial de Clubes feminino (Instagram @thewomenscupofficial)

O Mundial de Clubes de futebol feminino terá a fase final a partir desta quarta-feira, 28, em Londres, na Inglaterra. O Corinthians é o representante do Brasil na competição. O torneio será transmitido ao vivo pelo DAZN (streaming).

A equipe alvinegra é a atual campeã da Copa Libertadores da América feminina. O torneio reúne os times vencedores de cada confederação. Além do Corinthians, a fase semifinal terá o Gotham FC (EUA), o Arsenal (ING) e o ASFAR (MAR).

O Gotham FC é o atual ganhador da Copa dos Campeões da Concacaf feminina. O Arsenal, por sua vez, conquistou a Liga dos Campeões da Europa. O ASFAR, do Marrocos, foi o campeão da Liga dos Campeões da África. O time marroquino jogou a fase preliminar do Mundial, quando derrotou o Wuhan Chegu Jiangda, da China, por 2 a 1. A equipe chinesa tinha vencido o Auckland United, da Nova Zelândia, na fase anterior por 1 a 0.

Os duelos das semifinais do Mundial de Clubes ocorrem nesta quarta-feira, no Gtech Community Stadium, casa do Brentford. O Corinthians enfrenta o Gotham FC, às 9h30 (de Brasília). Já o Arsenal encara o ASFAR, às 15 horas (de Brasília).

Os finalistas decidem o título no próximo domingo, às 15 horas (de Brasília), no Emirates Stadium, casa do Arsenal. Mais cedo, a partir das 11h45 (de Brasília), os perdedores das semifinais disputam o terceiro lugar, também no Emirates Stadium.

O grande campeão do Mundial de Clubes feminino irá embolsar cerca de R$ 12,17 milhões. O vice-campeão ficará com o valor de R$ 5,29 milhões. Os times que caírem nas semifinais levam para casa R$ 1,057 milhão.

.
