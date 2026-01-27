Mundial de Clubes feminino: tudo que você precisa saber sobre o torneio que terá o Corinthians A equipe alvinegra é a atual campeã da Copa Libertadores da América feminina. O torneio reúne os times vencedores de cada confederação Estadão Conteúdo 27.01.26 15h12 Troféu do Mundial de Clubes feminino (Instagram @thewomenscupofficial) O Mundial de Clubes de futebol feminino terá a fase final a partir desta quarta-feira, 28, em Londres, na Inglaterra. O Corinthians é o representante do Brasil na competição. O torneio será transmitido ao vivo pelo DAZN (streaming). A equipe alvinegra é a atual campeã da Copa Libertadores da América feminina. O torneio reúne os times vencedores de cada confederação. Além do Corinthians, a fase semifinal terá o Gotham FC (EUA), o Arsenal (ING) e o ASFAR (MAR). O Gotham FC é o atual ganhador da Copa dos Campeões da Concacaf feminina. O Arsenal, por sua vez, conquistou a Liga dos Campeões da Europa. O ASFAR, do Marrocos, foi o campeão da Liga dos Campeões da África. O time marroquino jogou a fase preliminar do Mundial, quando derrotou o Wuhan Chegu Jiangda, da China, por 2 a 1. A equipe chinesa tinha vencido o Auckland United, da Nova Zelândia, na fase anterior por 1 a 0. Os duelos das semifinais do Mundial de Clubes ocorrem nesta quarta-feira, no Gtech Community Stadium, casa do Brentford. O Corinthians enfrenta o Gotham FC, às 9h30 (de Brasília). Já o Arsenal encara o ASFAR, às 15 horas (de Brasília). Os finalistas decidem o título no próximo domingo, às 15 horas (de Brasília), no Emirates Stadium, casa do Arsenal. Mais cedo, a partir das 11h45 (de Brasília), os perdedores das semifinais disputam o terceiro lugar, também no Emirates Stadium. O grande campeão do Mundial de Clubes feminino irá embolsar cerca de R$ 12,17 milhões. O vice-campeão ficará com o valor de R$ 5,29 milhões. Os times que caírem nas semifinais levam para casa R$ 1,057 milhão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol feminino Mundial de Clubes Corinthians COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol BID confirma retorno do jovem atacante Thalyson ao elenco do Paysandu Garoto de 19 anos estava no Votuporanguense, onde disputou a Copinha deste ano. 27.01.26 15h02 FUTEBOL Remo planeja folha salarial de jogadores de R$7 milhões; veja valores da comissão técnica Clube fez o planejamento anual e terá em 2026 o maior orçamento da sua história 27.01.26 14h33 Futebol Remo deve ter torcida na partida contra o Mirassol-SP, pela Série A; entenda Partida contra o Mirassol será pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A, a primeira em casa. 27.01.26 14h03 futebol Com time paraense, CBF divulga jogos da primeira fase da Copa do Brasil Pará conta com seis representantes na competição, incluindo Remo e Paysandu 27.01.26 11h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol FPF faz ajuste e altera data do jogo entre Remo e Águia de Marabá pelo Parazão; confira Outras quatro partidas também sofreram alterações na tabela 27.01.26 10h04 futebol Com time paraense, CBF divulga jogos da primeira fase da Copa do Brasil Pará conta com seis representantes na competição, incluindo Remo e Paysandu 27.01.26 11h17 futebol Torcedora mirim rouba a cena ao escolher material escolar do Remo Pequena recusou mochilas de personagens de desenhos animados e optou por uma do Leão Azul 27.01.26 8h53 Futebol Para 2026, Remo tem a maior previsão de orçamento da história do clube; veja números Leão Azul azulino prevê um aumento de 340% na receita bruta em relação a 2025 27.01.26 12h46