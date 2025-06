Mundial de Clubes: árbitro de estreia do Palmeiras é formado em Matemática e sonhou ser médico

O Palmeiras está nos Estados Unidos se preparando para a estreia no Mundial de Clubes da Fifa. A primeira partida do time alviverde será no dia 15 de junho, contra o Porto, em New Jersey. O árbitro será Héctor Saíd Martínez Sorto, de 33 anos, que em agosto se tornou o primeiro juiz de Honduras a apitar a final da Copa Ouro, principal torneio de seleções das Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf). O jogo terminou com a vitória dos Estados Unidos sobre o México por 1 a 0.

Segundo o jornal local La Prensa, Saíd Martínez herdou a paixão pelo futebol do pai, que era árbitro da liga de acesso. Aos 11 anos, ele começou a ser pago para a apitar jogos na cidade de Tocoa, mas decidiu se dedicar aos estudos pelo sonho da família em vê-lo se tornar médico. A aptidão em sala de aula, porém, indicava o caminho dos números.

Aos 13, após se mudar para a capital Tegucigalpa, Martínez tirou o segundo lugar nas Olimpíadas Nacionais de Matemática. Aos 16, decidiu seguir os passos do pai e passou a conciliar a carreira de árbitro com os estudos. Dois anos depois, ele apitou sua primeira partida da primeira divisão de Honduras.

"A matemática é uma ciência exata, mas na arbitragem não sabemos como estará o tempo; às vezes está ensolarado, às vezes nublado. Na matemática, tudo é estipulado; são leis ou teoremas comprovados; mas na arbitragem, não sabemos o que vai acontecer", disse Martínez, ao La Prensa.

Martínez se formou em Matemática pela Universidade Pedagógica Nacional Francisco Morazán no ano de 2011. Ele foi professor do Instituto Central Vicente Cáceres, onde lecionou durante meia década. Neste meio tempo, foi considerado o melhor árbitro em nível nacional e, em 2017, passou a integrar o quadro da Fifa.

Martínez já trabalhou na Champions League da Concacaf, Liga Concacaf, nos Mundiais Sub-17 e Sub-20, no Torneio Pré-Olímpico Sub-23. Mas foi somente após a Copa Ouro que ele decidiu abandonar as salas de aula para se dedicar exclusivamente à arbitragem. "A Copa Ouro foi minha formatura. Chorei no voo de volta de Las Vegas, lembrando de tudo o que passei", comentou à La Prensa.

Além do Porto, o Palmeiras terá pela frente no Mundial de Clubes o Al Ahly, do Egito, dia 19, também em New Jersey, e o Inter Miami, de Lionel Messi e Luís Suárez, no dia 23 deste mês, em Miami.