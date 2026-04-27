Fifa divulga ranking oficial para o Mundial de Clubes 2029; veja a posição dos times brasileiros

A Federação Internacional de Futebol Association (Fifa) deu mais um passo na organização do Mundial de Clubes 2029 ao divulgar o ranking oficial que servirá como base para a classificação das equipes. A lista permite acompanhar, ao longo do ciclo, quais clubes estão mais próximos de garantir vaga no torneio mundial, que ocorrerá em sede ainda não definida.

Até o momento, cinco equipes já estão confirmadas na competição por terem conquistado títulos continentais no período classificatório. O ranking busca trazer transparência e permitir que as federações e torcedores monitorem o desempenho de seus times rumo à competição.

Os primeiros classificados são os campeões das principais competições de cada confederação entre 2025 e 2028. São eles:

Paris Saint-Germain (Europa);

Al-Ahli (Ásia);

Pyramids FC (África);

Flamengo (América do Sul);

(América do Sul); Cruz Azul (América do Norte, Central e Caribe).

Um detalhe importante envolve o futebol asiático: o Al-Ahli conquistou recentemente o bicampeonato continental, o que faz com que uma das vagas da Ásia passe obrigatoriamente a ser preenchida via ranking, abrindo disputa entre outros clubes da confederação.

Entenda como funciona o sistema de pontos da Fifa

O sistema de pontuação da Fifa leva em consideração exclusivamente o desempenho dos clubes na principal competição continental de cada confederação entre 2025 e 2028. A lógica de pontuação é direta para facilitar o entendimento geral:

3 pontos por vitória;

1 ponto por empate;

3 pontos de bônus por avançar de fase.

Ou seja, quanto mais longe um clube avança em torneios como a Libertadores ou a Champions League, maior será sua pontuação acumulada para o Mundial de Clubes 2029.

Confira os critérios de desempate na Europa

A Champions League passou por mudanças de formato, o que exigiu uma adaptação no cálculo do ranking. Como algumas equipes disputam uma fase extra de playoffs antes das oitavas, a Fifa criou um mecanismo de compensação específico.

Clubes que avançam diretamente às oitavas recebem um bônus equivalente ao máximo de pontos que poderiam ser obtidos nessa fase preliminar. Isso garante o equilíbrio entre os participantes e evita distorções na classificação oficial.

Veja a posição dos clubes brasileiros na lista

O Brasil aparece com forte presença no ranking divulgado pela Fifa. Segundo a entidade, o país conta com vários clubes bem posicionados na disputa por vaga no Mundial de Clubes 2029.

1º. Palmeiras;

2º. Flamengo;

6º. São Paulo;

10º. Botafogo;

15º. Internacional;

18º. Fortaleza;

24º. Bahia;

26º. Corinthians;

38º. Cruzeiro;

41º. Mirassol;

43º. Fluminense.

Vale mencionar que o ranking não é atualizado em tempo real, passando por validações após cada rodada das competições continentais. Isso significa que a classificação tende a sofrer mudanças ao longo do ciclo esportivo.