Fifa divulga ranking oficial para o Mundial de Clubes 2029; veja a posição dos times brasileiros Entidade define critérios de pontuação e confirma cinco equipes classificadas para o novo torneio internacional, incluindo o Flamengo. O Liberal, com informações de Estadão Conteúdo 27.04.26 14h42 Troféu Super Mundial de Clubes (Divulgação/ Fifa) A Federação Internacional de Futebol Association (Fifa) deu mais um passo na organização do Mundial de Clubes 2029 ao divulgar o ranking oficial que servirá como base para a classificação das equipes. A lista permite acompanhar, ao longo do ciclo, quais clubes estão mais próximos de garantir vaga no torneio mundial, que ocorrerá em sede ainda não definida. Até o momento, cinco equipes já estão confirmadas na competição por terem conquistado títulos continentais no período classificatório. O ranking busca trazer transparência e permitir que as federações e torcedores monitorem o desempenho de seus times rumo à competição. Os primeiros classificados são os campeões das principais competições de cada confederação entre 2025 e 2028. São eles: Paris Saint-Germain (Europa); Al-Ahli (Ásia); Pyramids FC (África); Flamengo (América do Sul); Cruz Azul (América do Norte, Central e Caribe). Um detalhe importante envolve o futebol asiático: o Al-Ahli conquistou recentemente o bicampeonato continental, o que faz com que uma das vagas da Ásia passe obrigatoriamente a ser preenchida via ranking, abrindo disputa entre outros clubes da confederação. Entenda como funciona o sistema de pontos da Fifa O sistema de pontuação da Fifa leva em consideração exclusivamente o desempenho dos clubes na principal competição continental de cada confederação entre 2025 e 2028. A lógica de pontuação é direta para facilitar o entendimento geral: 3 pontos por vitória; 1 ponto por empate; 3 pontos de bônus por avançar de fase. Ou seja, quanto mais longe um clube avança em torneios como a Libertadores ou a Champions League, maior será sua pontuação acumulada para o Mundial de Clubes 2029. Confira os critérios de desempate na Europa A Champions League passou por mudanças de formato, o que exigiu uma adaptação no cálculo do ranking. Como algumas equipes disputam uma fase extra de playoffs antes das oitavas, a Fifa criou um mecanismo de compensação específico. Clubes que avançam diretamente às oitavas recebem um bônus equivalente ao máximo de pontos que poderiam ser obtidos nessa fase preliminar. Isso garante o equilíbrio entre os participantes e evita distorções na classificação oficial. Veja a posição dos clubes brasileiros na lista O Brasil aparece com forte presença no ranking divulgado pela Fifa. Segundo a entidade, o país conta com vários clubes bem posicionados na disputa por vaga no Mundial de Clubes 2029. 1º. Palmeiras; 2º. Flamengo; 6º. São Paulo; 10º. Botafogo; 15º. Internacional; 18º. Fortaleza; 24º. Bahia; 26º. Corinthians; 38º. Cruzeiro; 41º. Mirassol; 43º. Fluminense. Vale mencionar que o ranking não é atualizado em tempo real, passando por validações após cada rodada das competições continentais. Isso significa que a classificação tende a sofrer mudanças ao longo do ciclo esportivo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Mundial de Clubes 2029 ranking COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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