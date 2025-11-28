Muito além dos 6 a 0 para o Fluminense: como São Paulo vive ano de 2025 melancólico

O São Paulo enfrentou uma derrota expressiva na última quinta-feira, 27. O time tricolor foi superado pelo Fluminense por 6 a 0, no Maracanã. O resultado ocorreu em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, marcando um dos pontos baixos do ano.

Este revés, sofrido no Rio de Janeiro, representa a pior goleada do clube desde novembro de 2001. Naquela ocasião, a equipe paulista perdeu por 7 a 1 para o Vasco, em jogo realizado no estádio de São Januário.

O São Paulo esteve bastante desfalcado e foi dominado no confronto contra o Fluminense. O técnico Crespo contava com mais de 15 desfalques para o duelo no Rio de Janeiro.

Onda de lesões em 2025

As contusões atormentaram o clube são-paulino ao longo de toda a temporada. O departamento médico esteve sobrecarregado, registrando 70 lesões de jogadores em 2025.

Alguns dos problemas médicos foram sérios. Calleri e André Silva, por exemplo, sofreram graves lesões no joelho. Ambos têm previsão de retorno apenas para 2026. Luiz Gustavo teve tromboembolismo pulmonar.

Lucas foi outro atleta com problemas no joelho, passando por uma infiltração recentemente. Já o meia Oscar teve uma síncope vasovagal durante exames. Ele chegou a cogitar a aposentadoria do futebol.

Venda de jogadores e situação financeira

Além das lesões, outros fatores marcam o ano do São Paulo. Nos últimos meses, o clube vendeu promessas das categorias de base. A torcida criticou os valores das negociações de nomes como Matheus Alves, William Gomes, Lucas Ferreira e Henrique Carmo.

O presidente Julio Casares, em entrevista à ESPN em setembro, explicou a necessidade da venda de jogadores. Ele afirmou que o São Paulo "vive um momento de recuperação financeira, de necessidade", mesmo que a situação esteja melhorando. O clube precisa vender atletas para cobrir salários, custos operacionais e manter a infraestrutura.

O São Paulo conseguiu diminuir seu endividamento líquido no terceiro trimestre. Conforme revelou Rodrigo Capelo, colunista do Estadão, a dívida caiu de R$ 968 milhões em dezembro de 2024 para R$ 913 milhões em setembro de 2025.

Apesar da redução, a dívida do clube permanece preocupante. A expectativa é que o São Paulo encerre 2025 com déficit.

Desempenho em campo e eliminações

Dentro de campo, o São Paulo também sofreu nesta temporada. No Campeonato Paulista, o time foi eliminado na semifinal pelo Palmeiras. Na Copa do Brasil, a queda ocorreu nas oitavas de final contra o Athletico-PR, que disputou a Série B do Brasileirão este ano.

Já na Libertadores, a equipe tricolor sucumbiu diante da LDU nas quartas de final, encerrando sua participação no torneio continental.

Busca por vaga continental e mudança de estádio

Agora, o São Paulo busca uma vaga na pré-Libertadores do próximo ano. A equipe não tem mais chances de alcançar o G-7. Contudo, uma nova vaga para a competição continental pode surgir no Campeonato Brasileiro.

Nas duas rodadas finais do torneio de pontos corridos, o São Paulo enfrentará o Internacional em casa e o Vitória fora.

O confronto contra o Internacional será novamente na Vila Belmiro. O Morumbis, palco de shows recentes, sofreu prejuízos em seu gramado. Por isso, o São Paulo não jogará mais em seu estádio na reta final desta temporada.

A ausência de jogos no Morumbis gerou irritação e frustração em grande parte da torcida são-paulina.