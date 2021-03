MP-SP recomenda que jogos de futebol sejam suspensos no estado; FPF é contra a medida

Na tarde desta terça-feira (09), o Ministério Público do Estado de São Paulo, em recomendação assinada pelo procurador-geral de Justiça Mario Sarrubbo, sugeriu que as partidas de futebol do Paulistão 2021 sejam suspensas até que a taxa de contaminação e de mortes por conta da covid-19 no estado de São Paulo caia. Essa medida também incluiria a proibição de outros eventos esportivos no estado por tempo indeterminado.

Outra recomendação feita pelo procurador-geral é a suspensão das atividades religiosas, interferindo de forma direta para que o número de leitos disponíveis para tratamento da covid-19 volte a ser o adequado, ao contrário do que acontece hoje, pois a maioria dos hospitais estão sem espaço para pacientes contaminados com o vírus.

Vale lembrar que todo o estado de São Paulo já se encontra na fase vermelha, a mais restritiva do plano São Paulo. Porém, os eventos esportivos não foram afetados e seguiram ocorrendo com os cuidados que já existiam, sem a presença de público nos estádios e distanciamento social na maior parte do tempo.

Para que a medida seja executada e os esportes paulistas sejam suspensos, ainda falta a aprovação do governador João Dória ou da Justiça de São Paulo. A Federação Paulista de Futebol já se pronunciou e foi contra a recomendação do procurador, indicando diversos motivos para que o futebol profissional siga em atividade.

- A Federação Paulista de Futebol, por meio de seu Comitê Médico, presidido pelo Prof. Dr. Moisés Cohen, vem a público manifestar contrariedade à recomendação do Procurador-Geral, Sr. Mario Sarrubbo, à paralisação dos jogos de futebol no Estado de São Paulo.

- A Federação Paulista de Futebol reitera que não há qualquer argumento científico que sustente a tese de que o futebol profissional gere aumento no número de casos. Pelo contrário, o futebol possui um protocolo extremamente rigoroso, com acompanhamento médico diário e testagem em massa de seus profissionais. Uma eventual paralisação seria ainda mais prejudicial ao combate à Covid-19, pois deixaria expostos milhares de atletas, que não mais passariam a ter o controle médico diário e de testagem que o futebol oferece. A FPF acredita que o Governo do Estado de São Paulo continuará seguindo a ciência e manterá o futebol profissional em atividade, seguindo o protocolo de saúde por ele aprovado.