MP-SP denuncia ex-diretores do Corinthians por desvio de R$ 3,4 milhões dos cofres do clube Denúncia atinge três ex-dirigentes do Corinthians além de um antigo funcionário do clube por um esquema que teria desviado R$ 3,4 milhões dos cofres do clube entre 2018 e 2023 Estadão Conteúdo 16.04.26 13h41 Em 2022, Duílio entrará em seu segundo ano de mandato no Corinthians (Rodrigo Coca/Agência Corinthians) O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denunciou nesta quinta-feira (16) três ex-dirigentes e um antigo funcionário do Corinthians. Eles são acusados de desviar R$ 3,4 milhões dos cofres do clube entre 2018 e 2023, período que abrangeu os mandatos dos ex-presidentes Andres Sanchez e Duílio Monteiro Alves. A denúncia, formalizada pelo promotor Cassio Roberto Conserino, cita como principais envolvidos João Odair de Souza, o "Caveira", motorista e assessor de Andres Sanchez, e consultor de Duílio. Também foram denunciados Roberto Gavioli (gerente financeiro), Matias Antonio Romano de Ávila e Wesley Lúcio Cavalcante Melo (ex-diretores financeiros). As investigações apontam que o montante desviado soma R$ 3.472.485,72. Em valores atualizados até março de 2026, a cifra atinge R$ 7,3 milhões. O dinheiro foi retirado do clube sob a justificativa de adiantamentos para despesas de segurança, sem comprovação. Quem são os denunciados no esquema "Caveira" é investigado por apropriação indébita majorada de forma continuada. A denúncia descreve que ele usou sua posição de confiança para receber repasses em seu CPF e na conta de sua empresa, a JOS Serviços Expedientes Ltda. Gavioli, Ávila e Melo foram denunciados pelo mesmo crime, na modalidade de omissão relevante. Central de Solicitações: a engrenagem do desvio Conforme a denúncia, o esquema operava por meio de uma "Central de Solicitações", uma plataforma interna. Nela, eram registrados pedidos de adiantamentos sem a exigência de notas fiscais, contratos ou recibos, driblando a fiscalização interna do clube. O MP aponta que as transferências para as contas de "Caveira" eram autorizadas diretamente pelo departamento financeiro. Isso não seria possível sem a anuência ou assinatura dos diretores responsáveis pelo controle das contas bancárias. O que o Ministério Público pede e a continuidade das investigações Além da condenação criminal, o MP requereu o bloqueio de bens dos envolvidos e o ressarcimento de danos materiais e morais ao Corinthians. O órgão citou "grave abalo à imagem e à credibilidade institucional da associação". As investigações prosseguirão para aprofundar a participação de Andres Sanchez e Duílio Monteiro Alves, já que muitos saques foram classificados como "adiantamentos para a presidência". 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