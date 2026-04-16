Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

MP-SP denuncia ex-diretores do Corinthians por desvio de R$ 3,4 milhões dos cofres do clube

Denúncia atinge três ex-dirigentes do Corinthians além de um antigo funcionário do clube por um esquema que teria desviado R$ 3,4 milhões dos cofres do clube entre 2018 e 2023

Estadão Conteúdo
fonte

Em 2022, Duílio entrará em seu segundo ano de mandato no Corinthians (Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denunciou nesta quinta-feira (16) três ex-dirigentes e um antigo funcionário do Corinthians. Eles são acusados de desviar R$ 3,4 milhões dos cofres do clube entre 2018 e 2023, período que abrangeu os mandatos dos ex-presidentes Andres Sanchez e Duílio Monteiro Alves.

A denúncia, formalizada pelo promotor Cassio Roberto Conserino, cita como principais envolvidos João Odair de Souza, o "Caveira", motorista e assessor de Andres Sanchez, e consultor de Duílio. Também foram denunciados Roberto Gavioli (gerente financeiro), Matias Antonio Romano de Ávila e Wesley Lúcio Cavalcante Melo (ex-diretores financeiros).

As investigações apontam que o montante desviado soma R$ 3.472.485,72. Em valores atualizados até março de 2026, a cifra atinge R$ 7,3 milhões. O dinheiro foi retirado do clube sob a justificativa de adiantamentos para despesas de segurança, sem comprovação.

Quem são os denunciados no esquema

"Caveira" é investigado por apropriação indébita majorada de forma continuada. A denúncia descreve que ele usou sua posição de confiança para receber repasses em seu CPF e na conta de sua empresa, a JOS Serviços Expedientes Ltda. Gavioli, Ávila e Melo foram denunciados pelo mesmo crime, na modalidade de omissão relevante.

Central de Solicitações: a engrenagem do desvio

Conforme a denúncia, o esquema operava por meio de uma "Central de Solicitações", uma plataforma interna. Nela, eram registrados pedidos de adiantamentos sem a exigência de notas fiscais, contratos ou recibos, driblando a fiscalização interna do clube.

O MP aponta que as transferências para as contas de "Caveira" eram autorizadas diretamente pelo departamento financeiro. Isso não seria possível sem a anuência ou assinatura dos diretores responsáveis pelo controle das contas bancárias.

O que o Ministério Público pede e a continuidade das investigações

Além da condenação criminal, o MP requereu o bloqueio de bens dos envolvidos e o ressarcimento de danos materiais e morais ao Corinthians. O órgão citou "grave abalo à imagem e à credibilidade institucional da associação". As investigações prosseguirão para aprofundar a participação de Andres Sanchez e Duílio Monteiro Alves, já que muitos saques foram classificados como "adiantamentos para a presidência".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Corinthians

MP-SP

denúncia
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Eliminado da Copa Norte, Remo tem mais derrotas que vitórias

Time azulino, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, ainda busca regularidade na temporada

16.04.26 12h32

mercado

Executivo do Paysandu confirma conversa com o Flamengo por PH e espera definição nos próximos dias

Marcelo Sant’Ana afirmou que o presidente do clube, Márcio Tuma, está à frente das negociações

16.04.26 11h09

futebol

Paysandu abre venda de ingressos para partida contra o Barra-SC na Série C; veja valores

Papão encara o time catarinense no próximo sábado (18), na Curuzu, pela terceira rodada do campeonato

16.04.26 10h11

Resenha

Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A'

Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão.

16.04.26 9h06

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Resenha

Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A'

Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão.

16.04.26 9h06

Futebol

Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado'

Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação

15.04.26 23h07

mercado

Executivo do Paysandu confirma conversa com o Flamengo por PH e espera definição nos próximos dias

Marcelo Sant’Ana afirmou que o presidente do clube, Márcio Tuma, está à frente das negociações

16.04.26 11h09

Futebol

Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte

O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação

15.04.26 22h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda