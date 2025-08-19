Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Mourinho elogia trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras: 'Carreira brilhante'

Estadão Conteúdo

José Mourinho afirmou que vê Abel Ferreira como uma grande referência do futebol brasileiro. Em entrevista ao canal SportyNet, o treinador português destacou não só os títulos conquistados pelo compatriota, mas também a longa permanência no comando do Palmeiras.

"Acho que o Abel é obviamente a grande referência, não só pelos ganhos. Outros também ganharam, o Jesus, o Arthur Jorge também ganharam a Libertadores, por exemplo. Mas o Abel ganha a Libertadores, ganha o Brasileirão... está há cinco anos", afirmou Mourinho.

"E faz uma coisa que é difícil de fazer, normalmente os treinadores não fazem, que é depois de ganhar muito, fugir. E ele não tem fugido, tem sempre continuado em uma equipe que terá condições fantásticas", acrescentou.

O técnico do Fenerbahçe também ressaltou a relação de Abel com a presidente Leila Pereira, que tem defendido sua permanência no cargo em meio a protestos dos torcedores, além do esforço do clube em manter um elenco competitivo. O Palmeiras já gastou mais de R$ 520 milhões em contratações em 2025.

"Percebe-se empatia entre ele e a senhora presidente, mas acabam sempre vendendo jogadores e depois formando outros e encontrando outras funções. Tem sido realmente uma carreira brilhante."

Abel Ferreira é o técnico mais vitorioso e longevo da história do Palmeiras, com cinco anos no comando e dez títulos conquistados. São duas taças da Copa Libertadores (2020 e 2021), uma da Copa do Brasil (2020), uma da Recopa Sul-Americana (2022), três do Campeonato Paulista (2022, 2023 e 2024), duas do Campeonato Brasileiro (2022 e 2023) e uma da Supercopa do Brasil (2023).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Palmeiras

Abel Ferreira

Mourinho
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Atacante destaque na campanha de acesso do Remo pode reforçar o Paysandu

Pedro Vitor defende o Chungbuk Cheongju FC, da Coreia do Sul, e negocia com o clube bicolor

19.08.25 12h23

Futebol

Além de líder, próximo adversário do Remo, Coritiba-PR, tem a melhor defesa da Série B

Equipe alviverde vai jogar em casa pela permanência na liderança, enquanto o Leão Azul tentará repetir feito do primeiro turno

19.08.25 12h11

Futebol

Na briga pelo G4, Remo tem desempenho idêntico ao Paysandu nas últimas 10 rodadas da Série B

Equipes voltam a campo neste fim de semana pela 23ª rodada da Segundona

19.08.25 11h46

Futebol

Campeonato Paraense A3 tem grupos definidos; confira

Definição ocorreu em congresso técnico realizado em Belém

19.08.25 10h51

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Série B

Clássico Re-Pa será jogado na segunda-feira após o Círio; veja o horário

A entidade detalhou os jogos da 25 a 32 rodadas, com direito a clássico paraense na noite de segunda-feira

18.08.25 17h56

BRASIL

Ancelotti inclui Neymar e Brazão em pré-lista da Seleção Brasileira

Técnico italiano divulgará convocação oficial na próxima segunda-feira para últimos jogos das Eliminatórias contra Chile e Bolívia

18.08.25 22h33

Supercopa Saudita

Al Nassr x Al Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/8) pela Supercopa Saudita

Al Nassr e Al Ittihad jogam a semifinal da Supercopa Saudita hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

19.08.25 7h00

Mais esportes

Com cores vibrantes e homenagem à Amazônia, Corrida do Círio lança camisas oficiais da 40ª edição

Neste ano, a corrida terá um formato novo e as provas serão disputadas em dias diferentes

19.08.25 9h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda