Mourinho elogia trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras: 'Carreira brilhante' Estadão Conteúdo 19.08.25 8h33 José Mourinho afirmou que vê Abel Ferreira como uma grande referência do futebol brasileiro. Em entrevista ao canal SportyNet, o treinador português destacou não só os títulos conquistados pelo compatriota, mas também a longa permanência no comando do Palmeiras. "Acho que o Abel é obviamente a grande referência, não só pelos ganhos. Outros também ganharam, o Jesus, o Arthur Jorge também ganharam a Libertadores, por exemplo. Mas o Abel ganha a Libertadores, ganha o Brasileirão... está há cinco anos", afirmou Mourinho. "E faz uma coisa que é difícil de fazer, normalmente os treinadores não fazem, que é depois de ganhar muito, fugir. E ele não tem fugido, tem sempre continuado em uma equipe que terá condições fantásticas", acrescentou. O técnico do Fenerbahçe também ressaltou a relação de Abel com a presidente Leila Pereira, que tem defendido sua permanência no cargo em meio a protestos dos torcedores, além do esforço do clube em manter um elenco competitivo. O Palmeiras já gastou mais de R$ 520 milhões em contratações em 2025. "Percebe-se empatia entre ele e a senhora presidente, mas acabam sempre vendendo jogadores e depois formando outros e encontrando outras funções. Tem sido realmente uma carreira brilhante." Abel Ferreira é o técnico mais vitorioso e longevo da história do Palmeiras, com cinco anos no comando e dez títulos conquistados. São duas taças da Copa Libertadores (2020 e 2021), uma da Copa do Brasil (2020), uma da Recopa Sul-Americana (2022), três do Campeonato Paulista (2022, 2023 e 2024), duas do Campeonato Brasileiro (2022 e 2023) e uma da Supercopa do Brasil (2023). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Abel Ferreira Mourinho COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Atacante destaque na campanha de acesso do Remo pode reforçar o Paysandu Pedro Vitor defende o Chungbuk Cheongju FC, da Coreia do Sul, e negocia com o clube bicolor 19.08.25 12h23 Futebol Além de líder, próximo adversário do Remo, Coritiba-PR, tem a melhor defesa da Série B Equipe alviverde vai jogar em casa pela permanência na liderança, enquanto o Leão Azul tentará repetir feito do primeiro turno 19.08.25 12h11 Futebol Na briga pelo G4, Remo tem desempenho idêntico ao Paysandu nas últimas 10 rodadas da Série B Equipes voltam a campo neste fim de semana pela 23ª rodada da Segundona 19.08.25 11h46 Futebol Campeonato Paraense A3 tem grupos definidos; confira Definição ocorreu em congresso técnico realizado em Belém 19.08.25 10h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série B Clássico Re-Pa será jogado na segunda-feira após o Círio; veja o horário A entidade detalhou os jogos da 25 a 32 rodadas, com direito a clássico paraense na noite de segunda-feira 18.08.25 17h56 BRASIL Ancelotti inclui Neymar e Brazão em pré-lista da Seleção Brasileira Técnico italiano divulgará convocação oficial na próxima segunda-feira para últimos jogos das Eliminatórias contra Chile e Bolívia 18.08.25 22h33 Supercopa Saudita Al Nassr x Al Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/8) pela Supercopa Saudita Al Nassr e Al Ittihad jogam a semifinal da Supercopa Saudita hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.08.25 7h00 Mais esportes Com cores vibrantes e homenagem à Amazônia, Corrida do Círio lança camisas oficiais da 40ª edição Neste ano, a corrida terá um formato novo e as provas serão disputadas em dias diferentes 19.08.25 9h16