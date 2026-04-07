Morre Mircea Lucescu, técnico de várias conquistas e amante do futebol brasileiro, aos 80 anos Estadão Conteúdo 07.04.26 19h04 Poucos dias após se demitir da seleção romena ao não conseguir vaga na Copa do Mundo de 2026 em duelo com a Turquia (derrota por 1 a 0), o lendário técnico Mircea Lucescu morreu nesta terça-feira, aos 80 anos. Um dos treinadores mais condecorados da história, com 37 títulos, ele não resistiu a um ataque cardíaco sofrido recentemente - estava internado em estado grave. Além dos trabalhos em Inter de Milão, Galatasaray, Shakhtar Donetsk, Besiktas, Zenit, Dínamo de Kiev, Reggina, Pisa e Brescia, Lucescu ainda dirigiu a seleção da Romênia em algumas oportunidades e foi o mais velho comandante de uma nação. O ex-ponta direita nascido em Bucareste era apaixonado pelo futebol brasileiro e chegou a enfrentar Pelé nos gramados em 1970. No comando do Shakhtar Donetsk, Lucescu dirigiu diversos atletas do País, casos de Fernandinho, Taison, Willian e Luiz Adriano, entre outros. Ele tratava os atletas verde e amarelo como "filhos." "A Federação Romena de Futebol expressa seu profundo pesar pelo falecimento daquele que foi, é e sempre será uma lenda absoluta: Mircea Lucescu. O nosso futebol perde hoje não apenas um brilhante estrategista, mas também um mentor, um visionário e um símbolo nacional que levou a bandeira tricolor aos mais altos patamares do sucesso mundial", escreveu a FRF. A Federação foi além: "Mircea Lucescu deixou um legado colossal, difícil de igualar na história do futebol. Como jogador, ele era a personificação da elegância e da inteligência em campo. Emblemático do Dínamo Bucareste, clube com o qual conquistou 7 títulos do campeonato, Lucescu também brilhou com a camisa da seleção nacional. O momento de referência permanece sendo a Copa do Mundo de 1970, onde, como capitão da 'Geração de Guadalajara', enfrentou lendas como Pelé e Bobby Moore", acrescentou. Lucescu era um vencedor nato e ergueu troféus por oito times diferentes como técnico, com destaque para a Copa da Uefa de 2008/09 pelo Shakhtar Donetsk e a Supercopa da Uefa de 2000 com o Galatasaray. "Recebemos com profunda tristeza a notícia do falecimento de Mircea Lucescu, que trouxe mais um troféu europeu para o nosso país ao vencer a Supercopa da Uefa e que também foi nosso treinador durante a nossa 15ª temporada no campeonato. Nossos sentimentos à família, aos entes queridos e à comunidade do futebol de Mircea Lucescu. Jamais o esqueceremos, Lucescu", prestou homenagem o Galatasaray. "É com grande tristeza que recebemos a notícia do falecimento de nosso ex-técnico, Mircea Lucescu, o arquiteto do nosso campeonato no ano do nosso centenário. Jamais nos esqueceremos de você, Lucescu, descanse em paz. Adeus Luce", lamentou o Besiktas. Mesmo sem taças na Inter de Milão, é tratado até hoje como um os maiores comandantes do time. "A FC Internazionale e todo o mundo Nerazzurri se unem em profundo luto pelo falecimento de Mircea Lucescu e expressam suas condolências à sua família. Nascido em Bucareste em 29 de julho de 1945, Lucescu foi um dos treinadores mais influentes e respeitados do futebol internacional, deixando uma marca profunda por onde passou, graças à sua visão, carisma e extraordinária cultura de jogo", ressaltou ma Inter de Milão. A equipe italiana foi além em sua homenagem de despedida: "Após assumir o comando da Inter em dezembro de 1998, ele liderou a equipe em uma temporada europeia memorável, conduzindo os Nerazzurri além da fase de grupos da Liga dos Campeões da Uefa e até as quartas de final, onde a jornada terminou contra o eventual campeão, Manchester United. No total, Lucescu comandou a Inter em 22 competições. Sua passagem pela Inter representa um marco significativo em uma longa e vitoriosa carreira: ele conquistou 37 troféus como treinador, uma lista de conquistas que o coloca entre os treinadores mais premiados da história do futebol mundial." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol luto Mircea Lucescu Romênia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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