O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões, Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta terça-feira

Thalles Leal
fonte

Às 19h, o Fluminense enfrentará La Guaira pela primeira rodada da Libertadores (Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (07/04), incluem partidas pela Champions League, Libertadores, Copa Sulamericana, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste.

Às 16h, o Real Madrid jogará contra o Bayern pela Liga dos Campeões. Já às 21h, Barcelona SC enfrentará o Cruzeiro pela Copa Libertadores da América.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Champions League

  1. Sporting x Arsenal - 16h - HBO Max
  2. Real Madrid x Bayern de Munique - 16h - SBT, TNT e HBO Max

Copa Centro-Oeste e Copa do Norte

  1. Águia de Marabá x Galvez - 19h - Youtube (SportyNet) e SportyNet
  2. Atlético-GO x Cuiabá - 20h30 - Youtube (Canal do Benja)

Copa Libertadores da América

  1. La Guaira x Fluminense - 19h - Disney+
  2. Independiente Rivadavia x Bolívar - 19h - ESPN 4 e Disney+
  3. Barcelona de Guayaquil x Cruzeiro - 21h - ESPN e Disney+
  4. Always Ready x LDU de Quito - 21h - ESPN 4 e Disney+
  5. Universidad Católica-CHI x Boca Juniors - 21h30 - Paramount+
  6. Tolima x Universitario - 23h - Paramount+

Copa do Nordeste

  1. América-RN x ABC - 19h - Youtube (Canal do Benja)
  2. Ferroviário x Jacuipense - 19h30 - Sem informações

Copa Sul-Americana

  1. Independiente Petrolero x Racing - 19h - ESPN e Disney+
  2. Barracas Central x Vasco - 19h - Paramount+
  3. O'Higgins x Millonarios - 21h - Paramount+
  4. Boston River x São Paulo - 21h30 - Paramount+
  5. Alianza Atlético x Tigre - 23h - ESPN 4 e Disney+

Onde assistir ao jogo de Sporting e Arsenal; veja o horário

O jogo entre Sporting x Arsenal terá transmissão ao vivo pela HBO Max, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Real Madrid e Bayern; veja o horário

O jogo entre Real Madrid x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela HBO Max, às 16h.

Onde assistir ao jogo de La Guaira e Fluminense; veja o horário

O jogo entre La Guaira x Fluminense terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Barcelona e Cruzeiro; veja o horário

O jogo entre Barcelona SC x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 21h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

  1. 16h - Real Madrid x Bayern de Munique - Champions League

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

TNT

  1. 16h - Real Madrid x Bayern de Munique - Champions League

ESPN

  1. 19h - Independiente Petrolero x Racing - Copa Sul-Americana
  2. 19h - Independiente Rivadavia x Bolívar - Libertadores
  3. 21h - Barcelona de Guayaquil x Cruzeiro - Libertadores
  4. 21h - Always Ready x LDU de Quito - Libertadores
  5. 23h - Alianza Atlético x Tigre - Copa Sulamericana

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

  1. 16h - Sporting x Arsenal - Champions League
  2. 16h - Real Madrid x Bayern de Munique - Champions League

Disney+

  1. 19h - La Guaira x Fluminense - Libertadores
  2. 19h - Independiente Petrolero x Racing - Copa Sul-Americana
  3. 19h - Independiente Rivadavia x Bolívar - Libertadores
  4. 21h - Barcelona de Guayaquil x Cruzeiro - Libertadores
  5. 21h - Always Ready x LDU de Quito - Libertadores
  6. 23h - Alianza Atlético x Tigre - Copa Sulamericana

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

  1. 19h - Barracas Central x Vasco - Copa Sul-Americana
  2. 21h - O'Higgins x Millonarios - Copa Sulamericana
  3. 21h30 - Boston River x São Paulo - Copa Sudmericana
  4. 21h30 - Universidad Católica x Boca Juniors - Libertadores 
  5. 23h - Tolima x Universitario - Libertadores

SportyNet

  1. 19h - Águia de Marabá x Galvez - Copa do Norte
Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
JOGOS DE HOJE

AZULÃO

Águia de Marabá recebe o Galvez em busca de manter o 100% na Copa Norte

O Azulão está embalado na competição, com duas vitórias em dois jogos, contra Monte Roraima e Amazonas, ambos fora de casa

06.04.26 20h31

Campeonato Brasileiro Série B

Goiás x Criciúma: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06/4) pela Série B do Brasileirão

Goiás e Criciúma jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

06.04.26 20h00

Campeonato Espanhol

Girona x Villarreal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/04) por La Liga

Girona e Villarreal jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

06.04.26 15h00

futebol

Remo anuncia rescisão contratual do meia colombiano Cantillo

Jogador não tinha espaço na equipe azulino e disputou apenas 14 jogos com o Leão Azul

07.04.26 9h00

futebol

Ingressos para o jogo entre Remo e Amazonas na Copa Norte estão disponíveis; veja valores

Leão Azul encara a Onça-Pintada na próxima quarta-feira (8), no Mangueirão; confronto pode ser decisivo para o clube azulino

07.04.26 9h24

Futebol

Paysandu leva vantagem histórica sobre o Nacional-AM antes de duelo pela Copa Norte

Papão domina retrospecto geral e já protagonizou goleadas marcantes no confronto

06.04.26 19h55

