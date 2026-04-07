Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta terça-feira Thalles Leal 07.04.26 7h00 Às 19h, o Fluminense enfrentará La Guaira pela primeira rodada da Libertadores (Lucas Merçon/ Fluminense FC) Os jogos de hoje, nesta terça-feira (07/04), incluem partidas pela Champions League, Libertadores, Copa Sulamericana, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste. Às 16h, o Real Madrid jogará contra o Bayern pela Liga dos Campeões. Já às 21h, Barcelona SC enfrentará o Cruzeiro pela Copa Libertadores da América. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Champions League Sporting x Arsenal - 16h - HBO Max Real Madrid x Bayern de Munique - 16h - SBT, TNT e HBO Max Copa Centro-Oeste e Copa do Norte Águia de Marabá x Galvez - 19h - Youtube (SportyNet) e SportyNet Atlético-GO x Cuiabá - 20h30 - Youtube (Canal do Benja) Copa Libertadores da América La Guaira x Fluminense - 19h - Disney+ Independiente Rivadavia x Bolívar - 19h - ESPN 4 e Disney+ Barcelona de Guayaquil x Cruzeiro - 21h - ESPN e Disney+ Always Ready x LDU de Quito - 21h - ESPN 4 e Disney+ Universidad Católica-CHI x Boca Juniors - 21h30 - Paramount+ Tolima x Universitario - 23h - Paramount+ Copa do Nordeste América-RN x ABC - 19h - Youtube (Canal do Benja) Ferroviário x Jacuipense - 19h30 - Sem informações Copa Sul-Americana Independiente Petrolero x Racing - 19h - ESPN e Disney+ Barracas Central x Vasco - 19h - Paramount+ O'Higgins x Millonarios - 21h - Paramount+ Boston River x São Paulo - 21h30 - Paramount+ Alianza Atlético x Tigre - 23h - ESPN 4 e Disney+ Onde assistir ao jogo de Sporting e Arsenal; veja o horário O jogo entre Sporting x Arsenal terá transmissão ao vivo pela HBO Max, às 16h. Onde assistir ao jogo de Real Madrid e Bayern; veja o horário O jogo entre Real Madrid x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela HBO Max, às 16h. Onde assistir ao jogo de La Guaira e Fluminense; veja o horário O jogo entre La Guaira x Fluminense terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Barcelona e Cruzeiro; veja o horário O jogo entre Barcelona SC x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 21h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? 16h - Real Madrid x Bayern de Munique - Champions League Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. TNT 16h - Real Madrid x Bayern de Munique - Champions League ESPN 19h - Independiente Petrolero x Racing - Copa Sul-Americana 19h - Independiente Rivadavia x Bolívar - Libertadores 21h - Barcelona de Guayaquil x Cruzeiro - Libertadores 21h - Always Ready x LDU de Quito - Libertadores 23h - Alianza Atlético x Tigre - Copa Sulamericana SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max 16h - Sporting x Arsenal - Champions League 16h - Real Madrid x Bayern de Munique - Champions League Disney+ 19h - La Guaira x Fluminense - Libertadores 19h - Independiente Petrolero x Racing - Copa Sul-Americana 19h - Independiente Rivadavia x Bolívar - Libertadores 21h - Barcelona de Guayaquil x Cruzeiro - Libertadores 21h - Always Ready x LDU de Quito - Libertadores 23h - Alianza Atlético x Tigre - Copa Sulamericana Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira. Paramount+ 19h - Barracas Central x Vasco - Copa Sul-Americana 21h - O'Higgins x Millonarios - Copa Sulamericana 21h30 - Boston River x São Paulo - Copa Sudmericana 21h30 - Universidad Católica x Boca Juniors - Libertadores 23h - Tolima x Universitario - Libertadores SportyNet 19h - Águia de Marabá x Galvez - Copa do Norte 