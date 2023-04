Morre em Belém ‘Mala 10', destaque do CMA, 100Miséria e outros times de futebol pelada de Belém

O futebol pelada de Belém perdeu, na noite da segunda-feira (17), um verdadeiro craque dos campos amadores. Presença assídua em peladas nos fins de semana ou mesmo em qualquer dia, dependendo do momento, “Mala 10” era pouco conhecido por seu nome de batismo: Nilson Leão Pantoja. Aos 43 anos, o servidor público foi vítima de Acidente Vascular Cerebral (AVC), foi encaminhado a um hospital, mas não resistiu.

Considerado “ídolo” nos bairros Atalaia, Jaderlândia e Marambaia, Mala 10 era torcedor ferrenho do Clube do Remo e se destacava nos Re-Pa dos associados do CMA, 100Miséria, São Joaquim, entre outros time de futebol pelada da Região Metropolitana de Belém. Tinha habilidade no controle da bola, sabia cobrar faltas, além de ser um goleador. Ele deixa os filhos Rodrigo e Rodolfo Pantoja, além da esposa Jaqueline Pantoja.

O amigo Vadeco escreveu uma mensagem no grupo do CMA no Whatsapp. “Deus é capaz de trocar reinos por ti, abrir mares para que possas atravessar e se preciso fosse daria novamente a vida por ti! Deus só não é capaz de deixar de te amar... Meu amigo jogador Mala. Deus está te abraçando, nós aqui estamos te aplaudindo, pela pessoa que você foi, pelo espetáculo que você fazia, pela qualidade da sua pessoa, sempre respeitando seus semelhantes. Aqui, mano, fica a lembrança e saudades da sua memória e arte com bola. Vai, vai em paz, encontrar com nosso poderoso Deus, muito obrigado amigo”.

Outro amigo que se manifestou foi Edson Souza. “ Esse cara [Mala] tinha muito valor para todos vocês, mas vocês não têm noção o quanto eu amava esse cara do fundo do meu coração. Num dos momentos mais difíceis que eu passei ele foi muito amigo, parceiro. Sempre muito preocupado comigo, com o meu filho. Sem palavras, meu amigo. Vá com Deus. Uma certeza é que você era meu melhor amigo”, escreveu.

A diretoria do CMA decidiu eternizar a camisa 10 em homenagem ao seu ilustre jogador. O sepultamento aconteceu na tarde desta terça-feira no cemitério de Genipaúba, em Santa Bárbara, como foi o desejo dos familiares.