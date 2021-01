Modelo faz promessa ousada caso Lazio vença clássico: 'Me vestirei apenas com máscara'

A modelo e atriz Anna Falchi, de 48 anos, fez uma promessa ousada caso a Lazio, seu time de coração, vença o derby contra a Roma nesta sexta-feira. Falchi prometeu em uma rádio que irá se vestir "apenas com máscara" em caso de vitória do seu time no clássico.

>> Veja a classificação do Campeonato Italiano - O que estou disposta a fazer se a Lazio vencer o derby? Estou pronta para me vestir apenas com máscara, e caso as redes sociais banirem a imagem vou usar máscara. Esperamos que a Lazio consiga vencer, não será fácil - disse Falchi na "Radiosei".

De acordo com o jornal Corriere dello Sport, Anna Falchi é considerada um "amuleto" pela torcida e uma torcedora símbolo do Biancoceleste. Ela faz apostas envolvendo partidas da Lazio frequentemente.

A atriz revelou que seus jogadores favoritos são o equatoriano Felipe Caicedo, o italiano Immobile e espanhóis Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Do outro lado, ela revelou respeitar o armênio Mkhitaryan. O clássico entre Lazio e Roma desta sexta será às 16h45, no Stadio Olimpico, pelo Campeonato Italiano, e terá transmissão na TV fechada.