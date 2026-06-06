Mirra Andreeva conquista Roland Garros e vence primeiro Grand Slam da carreira aos 19 anos Estadão Conteúdo 06.06.26 13h22 Mirra Andreeva conquistou neste sábado o primeiro título de Grand Slam da carreira. Aos 19 anos, a russa venceu a polonesa Maja Chwalinska por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, na final de Roland Garros, disputada na quadra Philippe-Chatrier. Com o resultado, tornou-se a campeã mais jovem do torneio desde Monica Seles, que venceu em Paris aos 18 anos, em 1992. Andreeva já havia alcançado uma marca histórica ao se tornar a quinta tenista mais jovem a disputar uma final de Roland Garros nos últimos 30 anos. A russa aparece atrás apenas de Martina Hingis (1997 e 1999), Kim Clijsters (2001) e Coco Gauff (2022). A decisão começou equilibrada e marcada pelo nervosismo dos dois lados. Chwalinska, surpresa do torneio e atual número 114 do mundo, conseguiu incomodar a favorita ao variar o ritmo das trocas, apostando em deixadas e bolas mais altas. Embalada pela torcida, a polonesa chegou a abrir 3/2 no primeiro set, enquanto Andreeva ainda tentava encontrar soluções para o jogo da rival. A partir da metade da parcial, porém, a russa passou a controlar melhor as trocas. Mais paciente, ajustou a altura das bolas para lidar com o vento em Paris e conseguiu neutralizar o estilo pouco convencional da adversária. Depois da quebra no sétimo game, assumiu o controle do set e fechou em 6/3. No segundo set, Andreeva cresceu de vez na partida. Venceu os cinco primeiros games, pressionou o saque da polonesa desde o início e aproveitou a queda de rendimento da rival, que atuou com a coxa esquerda enfaixada após dez jogos no torneio. Chwalinska ainda evitou o "pneu" e conseguiu uma quebra quando a russa sacava para o título, mas a reação parou ali. Sem se abalar após perder a primeira chance de fechar a partida, Andreeva voltou mais firme no game seguinte e pressionou o saque de Chwalinska. A russa abriu vantagem rapidamente, teve três oportunidades para confirmar o título e aproveitou a primeira com uma esquerda vencedora. Assim, conquistou o primeiro Grand Slam da carreira e reforçou o status de uma das principais jovens promessas do circuito. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Roland Garros Mirra Andreeva Maja Chwalinska Philippe-Chatrier COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTES Seleção brasileira feminina enfrenta Estados Unidos neste sábado (6/6) Esse será o primeiro de dois amistosos contra as norte-americanas, que voltam a competir em território nacional após hiato de quase 12 anos 06.06.26 9h10 ESPORTES Saiba quais são as seleções que o Brasil pode enfrentar na segunda fase da Copa do Mundo de 2026 Pelo chaveamento da competição, caso o Brasil se classifique à segunda fase, poderá enfrentar seleções com jogadores de destaque nas ligas europeias 06.06.26 7h28 Futebol Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense. 05.06.26 16h53 Futebol Equipe do Grupo Liberal intensifica preparação para cobertura da Copa do Mundo nos EUA A poucos dias da viagem, equipe projeta cobertura especial do Mundial, com conteúdo multiplataforma e linguagem paraense 05.06.26 16h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTES Saiba quais são as seleções que o Brasil pode enfrentar na segunda fase da Copa do Mundo de 2026 Pelo chaveamento da competição, caso o Brasil se classifique à segunda fase, poderá enfrentar seleções com jogadores de destaque nas ligas europeias 06.06.26 7h28 Futebol Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense. 05.06.26 16h53 ALERTA Paysandu foi vice na última vez em que perdeu por 3 a 1 no primeiro jogo de uma final da Copa Verde Após perder o jogo de ida da decisão por 3 a 1, Papão enfrenta cenário semelhante ao de um vice-campeonato de 2017 04.06.26 22h49 Participações em gols Volante do Paysandu e jogador da Seleção são destaques em ranking do Brasil Destaque bicolor, jogador só fica atrás de Danilo, da Seleção, entre os atletas do setor que atuam nas séries A, B e C. 05.06.26 18h14