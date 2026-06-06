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Mirra Andreeva conquista Roland Garros e vence primeiro Grand Slam da carreira aos 19 anos

Estadão Conteúdo

Mirra Andreeva conquistou neste sábado o primeiro título de Grand Slam da carreira. Aos 19 anos, a russa venceu a polonesa Maja Chwalinska por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, na final de Roland Garros, disputada na quadra Philippe-Chatrier. Com o resultado, tornou-se a campeã mais jovem do torneio desde Monica Seles, que venceu em Paris aos 18 anos, em 1992.

Andreeva já havia alcançado uma marca histórica ao se tornar a quinta tenista mais jovem a disputar uma final de Roland Garros nos últimos 30 anos. A russa aparece atrás apenas de Martina Hingis (1997 e 1999), Kim Clijsters (2001) e Coco Gauff (2022).

A decisão começou equilibrada e marcada pelo nervosismo dos dois lados. Chwalinska, surpresa do torneio e atual número 114 do mundo, conseguiu incomodar a favorita ao variar o ritmo das trocas, apostando em deixadas e bolas mais altas. Embalada pela torcida, a polonesa chegou a abrir 3/2 no primeiro set, enquanto Andreeva ainda tentava encontrar soluções para o jogo da rival.

A partir da metade da parcial, porém, a russa passou a controlar melhor as trocas. Mais paciente, ajustou a altura das bolas para lidar com o vento em Paris e conseguiu neutralizar o estilo pouco convencional da adversária. Depois da quebra no sétimo game, assumiu o controle do set e fechou em 6/3.

No segundo set, Andreeva cresceu de vez na partida. Venceu os cinco primeiros games, pressionou o saque da polonesa desde o início e aproveitou a queda de rendimento da rival, que atuou com a coxa esquerda enfaixada após dez jogos no torneio. Chwalinska ainda evitou o "pneu" e conseguiu uma quebra quando a russa sacava para o título, mas a reação parou ali.

Sem se abalar após perder a primeira chance de fechar a partida, Andreeva voltou mais firme no game seguinte e pressionou o saque de Chwalinska. A russa abriu vantagem rapidamente, teve três oportunidades para confirmar o título e aproveitou a primeira com uma esquerda vencedora. Assim, conquistou o primeiro Grand Slam da carreira e reforçou o status de uma das principais jovens promessas do circuito.

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Roland Garros

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