Mirassol vira diante do Vasco e continua sem perder em casa desde o acesso ao Brasileirão

O Vasco tinha tudo para fazer uma boa estreia, mas repetiu os mesmos erros e acabou largando com derrota no Campeonato Brasileiro. Coutinho chegou a abrir o placar, mas depois viu a sensação de 2025, o Mirassol, vencer de virada, por 2 a 1, nesta quinta-feira, no estádio Campos Maia, no interior Paulista. Cuesta, contra, e Eduardo marcaram para o time paulista.

O resultado faz o Vasco largar em desvantagem na competição nacional, enquanto o Mirassol continua invicto dentro de seus domínios, desde que estreou na elite na temporada passada.

O duelo começou com alternâncias dos times no ataque. O Mirassol forçava o erro pelos lados do campo, principalmente com Negueba nas costas de Puma, enquanto o Vasco conseguia rodar bem a bola, aproveitando a ausência de um centroavante fixo. De surpresa na área, Puma cruzou e Coutinho cabeceou para abrir o marcador, aos 20 minutos. O gol nem chegou a ser comemorado pelo time carioca, uma vez que o meia teve um choque feio de cabeça com o zagueiro João Vitor.

O time da casa não se abalou e manteve a mesma postura conhecida na temporada passada. Com as linhas altas e explorando o jogo aéreo. Renato Marques cabeceou para o meio da área e contou com a infelicidade do zagueiro Carlos Cuesta, que na tentativa de cortar a bola, acabou marcando contra o próprio patrimônio, empatando a partida, aos 31. Antes da ida ao intervalo, as equipes diminuíram o ritmo, sem grandes chances de gols.

No segundo tempo, o Mirassol retomou sua postura. Fazendo pressão e forçando o erro, chegou à virada logo com oito minutos. Em uma bela trama ofensiva após pressionar a saída de bola vascaína, Alesson serviu Eduardo de calcanhar. O meia bateu rasteiro e contou com desvio no meio do caminho para marcar. O gol deu certa tranquilidade para os mandantes controlarem o jogo, ainda mais com os erros repetitivos do Vasco, que deixavam Fernando Diniz impaciente na beira do campo.

Sem forçar jogadas e na espreita pelo contragolpe, o Mirassol via um Vasco desorganizado e sem inspiração. O time forçou cruzamentos na área, mas sem o mesmo sucesso que teve na primeira etapa. Na melhor delas, Matheus França cabeceou sem direção. Na reta final, o Vasco ensaiou uma última pressão, entretanto sem sucesso, vendo Walter fazer boas intervenções e garantir a vitória do Mirassol.

A dupla agora vira a chave para os estaduais. O Mirassol tem pela frente o clássico da 017 no domingo, diante do Novorizontino, às 18h30, em casa, no estádio Campos Maia. Já o Vasco atua na segunda-feira, diante do Madureira, no estádio João Saldanha, às 17h.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 2 X 1 VASCO

MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo (Luiz Otávio); Yuri Lara, Neto Moura (Aldo Filho) e Eduardo (Everton Galdino); Negueba, Alesson (Galeano) e Renato Marques (Nathan Fogaça). Técnico: Rafael Guanaes.

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (João Vitor); Barros (GB), Thiago Mendes, Philippe Coutinho, Nuno Moreira (Andrey Fernandes) e Johan Rojas (Matheus França); Andrés Gómez. Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Philippe Coutinho, aos 20, e Carlos Cuesta (contra), aos 31 minutos do primeiro tempo; Eduardo, aos oito do segundo.

ÁRBITRO - Rodrigo José de Pereira Lima (PE).

CARTÕES AMARELOS - Willian Machado e Nathan Fogaça (Mirassol); Nuno Moreira (Vasco).

RENDA - R$ 180.000,00.

PÚBLICO - 5.883 torcedores.

LOCAL - Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP).