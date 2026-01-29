Mirassol vira diante do Vasco e continua sem perder em casa desde o acesso ao Brasileirão Estadão Conteúdo 29.01.26 22h18 O Vasco tinha tudo para fazer uma boa estreia, mas repetiu os mesmos erros e acabou largando com derrota no Campeonato Brasileiro. Coutinho chegou a abrir o placar, mas depois viu a sensação de 2025, o Mirassol, vencer de virada, por 2 a 1, nesta quinta-feira, no estádio Campos Maia, no interior Paulista. Cuesta, contra, e Eduardo marcaram para o time paulista. O resultado faz o Vasco largar em desvantagem na competição nacional, enquanto o Mirassol continua invicto dentro de seus domínios, desde que estreou na elite na temporada passada. O duelo começou com alternâncias dos times no ataque. O Mirassol forçava o erro pelos lados do campo, principalmente com Negueba nas costas de Puma, enquanto o Vasco conseguia rodar bem a bola, aproveitando a ausência de um centroavante fixo. De surpresa na área, Puma cruzou e Coutinho cabeceou para abrir o marcador, aos 20 minutos. O gol nem chegou a ser comemorado pelo time carioca, uma vez que o meia teve um choque feio de cabeça com o zagueiro João Vitor. O time da casa não se abalou e manteve a mesma postura conhecida na temporada passada. Com as linhas altas e explorando o jogo aéreo. Renato Marques cabeceou para o meio da área e contou com a infelicidade do zagueiro Carlos Cuesta, que na tentativa de cortar a bola, acabou marcando contra o próprio patrimônio, empatando a partida, aos 31. Antes da ida ao intervalo, as equipes diminuíram o ritmo, sem grandes chances de gols. No segundo tempo, o Mirassol retomou sua postura. Fazendo pressão e forçando o erro, chegou à virada logo com oito minutos. Em uma bela trama ofensiva após pressionar a saída de bola vascaína, Alesson serviu Eduardo de calcanhar. O meia bateu rasteiro e contou com desvio no meio do caminho para marcar. O gol deu certa tranquilidade para os mandantes controlarem o jogo, ainda mais com os erros repetitivos do Vasco, que deixavam Fernando Diniz impaciente na beira do campo. Sem forçar jogadas e na espreita pelo contragolpe, o Mirassol via um Vasco desorganizado e sem inspiração. O time forçou cruzamentos na área, mas sem o mesmo sucesso que teve na primeira etapa. Na melhor delas, Matheus França cabeceou sem direção. Na reta final, o Vasco ensaiou uma última pressão, entretanto sem sucesso, vendo Walter fazer boas intervenções e garantir a vitória do Mirassol. A dupla agora vira a chave para os estaduais. O Mirassol tem pela frente o clássico da 017 no domingo, diante do Novorizontino, às 18h30, em casa, no estádio Campos Maia. Já o Vasco atua na segunda-feira, diante do Madureira, no estádio João Saldanha, às 17h. FICHA TÉCNICA MIRASSOL 2 X 1 VASCO MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo (Luiz Otávio); Yuri Lara, Neto Moura (Aldo Filho) e Eduardo (Everton Galdino); Negueba, Alesson (Galeano) e Renato Marques (Nathan Fogaça). Técnico: Rafael Guanaes. VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (João Vitor); Barros (GB), Thiago Mendes, Philippe Coutinho, Nuno Moreira (Andrey Fernandes) e Johan Rojas (Matheus França); Andrés Gómez. Técnico: Fernando Diniz. GOLS - Philippe Coutinho, aos 20, e Carlos Cuesta (contra), aos 31 minutos do primeiro tempo; Eduardo, aos oito do segundo. ÁRBITRO - Rodrigo José de Pereira Lima (PE). CARTÕES AMARELOS - Willian Machado e Nathan Fogaça (Mirassol); Nuno Moreira (Vasco). RENDA - R$ 180.000,00. PÚBLICO - 5.883 torcedores. LOCAL - Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Mirassol Vasco COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu fala sobre bastidores e proibição de pessoas no vestiário: 'Blindado' Júnior Rocha gostou da atitude da diretoria em ter somente pessoas ligadas ao futebol diariamente frequentando o vestiário do Paysandu 29.01.26 17h14 FUTEBOL Remo apresenta novo executivo ex-Grêmio e com passagem na CBF Profissional agradeceu a oportunidade de trabalhar no Leão e falou da sua forma de conduzir os trabalhos no clube 29.01.26 15h22 Carlos Ferreira Leão, foi ruim o que poderia ter sido pior 29.01.26 13h57 Adrenalina Futuro Brilhante promove 1° Torneio de Vôlei de Quadra com foco na prevenção da violência sexual Programação será no dia 7 de fevereiro, a partir das 8h. 29.01.26 12h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (29/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga Europa movimentam o futebol nesta quinta-feira 29.01.26 7h00 Justiça Mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra a torcida do Remo vira ré em Santa Catarina Torcedora do Avaí-SC foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina por racismo e xenofobia 29.01.26 9h35 FUTEBOL Remo apresenta novo executivo ex-Grêmio e com passagem na CBF Profissional agradeceu a oportunidade de trabalhar no Leão e falou da sua forma de conduzir os trabalhos no clube 29.01.26 15h22 COLETIVA Osorio assume responsabilidade por queda e vê derrota do Remo definida nos detalhes Técnico admite que mudanças após cartões não surtiram efeito e diz que equipe perdeu equilíbrio após sofrer o primeiro gol no Barradão 28.01.26 22h39