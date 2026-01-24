Mirassol goleia o São Bernardo fora de casa e entra no G-4 do Paulistão Com o resultado, o Mirassol chegou aos sete pontos e subiu para a quarta colocação na tabela Estadão Conteúdo 24.01.26 17h32 O Mirassol goleou por 4 a 0 o São Bernardo na tarde deste sábado, no estádio Primeiro de Maio, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Com uma atuação eficiente desde os minutos iniciais, o time visitante construiu a vitória ainda no primeiro tempo e ampliou o placar na etapa final, controlando o jogo fora de casa. Com o resultado, o Mirassol chegou aos sete pontos e subiu para a quarta colocação na tabela. Já o São Bernardo permaneceu com sete pontos e caiu para a quinta posição, sendo ultrapassado justamente pelo adversário da rodada. O primeiro tempo foi marcado pela intensidade e pela objetividade do Mirassol. Logo aos sete minutos, o Leão abriu vantagem com dois gols em sequência, aproveitando falhas defensivas do time local. No primeiro lance, Yuri Lara fez um lançamento preciso do meio-campo para Igor Formiga, que apareceu livre nas costas da defesa, driblou Alex Alves e finalizou com tranquilidade para abrir o placar aos quatro minutos. Pouco depois, Renato Marques ampliou após jogada bem trabalhada pelo lado esquerdo. Aldo Filho acionou Reinaldo, que finalizou com força e obrigou Alex Alves a fazer boa defesa, mas no rebote, o camisa 78 apareceu para empurrar a bola para o fundo das redes aos sete. A melhor oportunidade da equipe da casa veio em um cabeceio de Hélder, que percorreu toda a extensão do gol antes de Walter conseguir a defesa, evitando o desconto no placar. No segundo tempo, o Mirassol manteve a postura segura e voltou a ser efetivo logo no início. Reinaldo fez um lançamento preciso para Galeano, que entrou na grande área e deu o passe para Eduardo finalizar de primeira, no canto direito baixo de Alex Alves, ampliando para 3 a 0, no primeiro minuto. Com a vantagem ampliada, o Mirassol passou a administrar o resultado, trocando passes no setor defensivo e reduzindo os espaços do adversário. Aos 44 minutos, o Mirassol transformou a vitória em goleada. Neto Moura encontrou Igor Formiga, que cruzou na área. Nathan Fogaça tentou a finalização, mas furou. Na sobra, Everton Galdino arriscou de fora da área e acertou um belo chute, marcando o quarto gol da equipe e fechando o placar. Na sequência da temporada, o Mirassol volta a campo na próxima quinta-feira (29), quando enfrenta o Vasco, em casa, às 20h, pela estreia do Campeonato Brasileiro. Já o São Bernardo joga apenas no domingo, às 16h, diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pelo estadual. FICHA TÉCNICA SÃO BERNARDO 0 X 4 MIRASSOL SÃO BERNARDO - Alex Alves; Hugo, Hélder, Manzoli e Pará; Foguinho (Marcão Silva), Romisson (Júnior Urso) e João Paulo (Victor Andrade); Pedro Vitor (Fabrício Daniel), Echaporã (Pedrinho) e Felipe Garcia. Técnico: Ricardo Catalã. MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Yuri Lara (Denilson), Aldo Filho (Neto Moura) e Eduardo (Mugni); Galeano (Everton Galdino), Alesson e Renato Marques (Nathan Fogaça). Técnico: Rafael Guanaes. GOLS - Igor Formiga, aos quatro, e Renato Marques, aos sete minutos do primeiro tempo; Eduardo, a um, e Everton Galdino, aos 44 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Foguinho e Felipe Garcia (São Bernardo); Walter, Aldo Filho, Eduardo, Mugni e Renato Marques (Mirassol). ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP). PÚBLICO - 1.771 presentes. RENDA - R$ 40.940,00. LOCAL - Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Pulista Mirassol São Bernardo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização 24.01.26 9h00 Futebol Conheça as equipes participantes do Parazão 2026 Núcleo de Esportes de O Liberal listou os clubes participantes e trouxe detalhes da preparação de cada um. 23.01.26 18h00 Futebol Parazão 2026: Conheça o novo regulamento da temporada 2026 Alterações no formato da competição são reflexo do novo calendário do futebol brasileiro. 23.01.26 18h00 Futebol Remo: Tonhão reclama das condições do estádio de Belterra: 'muita preocupação com essa partida' Leão Azul mandará a partida contra o São Francisco, no Estádio Municipal de Belterra, que passa por uma reforma para receber jogos do Parazão 23.01.26 17h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES VAI COMEÇAR! Remo estreia no Parazão com um olho no Bragantino e outro na Série A Com a Série A batendo à porta — o primeiro desafio será apenas quatro dias após a estreia no Parazão —, o técnico Juan Carlos Osorio deve poupar alguns nomes considerados chave para a campanha nacional 24.01.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (24/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 24.01.26 7h00 futebol Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador 23.01.26 11h55 MMA Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização 24.01.26 9h00