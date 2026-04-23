Militão fica fora da temporada no Real Madrid e vira dúvida para Copa do Mundo, diz jornal

Éder Militão não deve mais atuar pelo Real Madrid nesta temporada. De acordo com o jornal espanhol Marca, exames realizados após a última partida confirmaram que o zagueiro sofreu uma lesão muscular mais séria do que o inicialmente previsto.

O brasileiro deixou o campo durante o confronto contra o Alavés, pela La Liga, após sentir dores na coxa esquerda. Naquele momento, a comissão técnica tratou o caso com cautela e chegou a indicar que poderia se tratar apenas de câimbras. A avaliação mais detalhada, porém, apontou um problema mais grave, que deve afastá-lo dos gramados por um período prolongado.

Vale mencionar que a situação física de Militão tem sido instável ao longo da temporada. O defensor já acumula três problemas musculares no período, o que acende um alerta no clube e também na seleção brasileira.

O primeiro episódio aconteceu em novembro, com afastamento curto. Já em dezembro, o jogador sofreu uma lesão mais séria, envolvendo o tendão, que o tirou de ação por cerca de quatro meses e mais de 20 partidas.

Ele havia retornado recentemente e, inclusive, conseguiu atuar por 90 minutos em um jogo importante contra o Bayern de Munique, pela Champions League. Pouco tempo depois, no entanto, voltou a apresentar problema físico.

Com o novo quadro, a presença de Militão na Copa do Mundo passa a ser incerta. A convocação final de Carlo Ancelotti para o Mundial acontece no dia 18 de maio, e o zagueiro dependerá do tempo de recuperação para ainda entrar nos planos.

De acordo com o Marca, internamente, o sentimento no Real Madrid é de frustração, já que o jogador vinha em processo de retomada após longo período afastado. Agora, além de perder o restante da temporada pelo clube merengue, o brasileiro terá que lidar com mais uma etapa de recuperação em um momento decisivo do calendário internacional.