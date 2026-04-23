Militão fica fora da temporada no Real Madrid e vira dúvida para Copa do Mundo, diz jornal Estadão Conteúdo 23.04.26 9h36 Éder Militão não deve mais atuar pelo Real Madrid nesta temporada. De acordo com o jornal espanhol Marca, exames realizados após a última partida confirmaram que o zagueiro sofreu uma lesão muscular mais séria do que o inicialmente previsto. O brasileiro deixou o campo durante o confronto contra o Alavés, pela La Liga, após sentir dores na coxa esquerda. Naquele momento, a comissão técnica tratou o caso com cautela e chegou a indicar que poderia se tratar apenas de câimbras. A avaliação mais detalhada, porém, apontou um problema mais grave, que deve afastá-lo dos gramados por um período prolongado. Vale mencionar que a situação física de Militão tem sido instável ao longo da temporada. O defensor já acumula três problemas musculares no período, o que acende um alerta no clube e também na seleção brasileira. O primeiro episódio aconteceu em novembro, com afastamento curto. Já em dezembro, o jogador sofreu uma lesão mais séria, envolvendo o tendão, que o tirou de ação por cerca de quatro meses e mais de 20 partidas. Ele havia retornado recentemente e, inclusive, conseguiu atuar por 90 minutos em um jogo importante contra o Bayern de Munique, pela Champions League. Pouco tempo depois, no entanto, voltou a apresentar problema físico. Com o novo quadro, a presença de Militão na Copa do Mundo passa a ser incerta. A convocação final de Carlo Ancelotti para o Mundial acontece no dia 18 de maio, e o zagueiro dependerá do tempo de recuperação para ainda entrar nos planos. De acordo com o Marca, internamente, o sentimento no Real Madrid é de frustração, já que o jogador vinha em processo de retomada após longo período afastado. Agora, além de perder o restante da temporada pelo clube merengue, o brasileiro terá que lidar com mais uma etapa de recuperação em um momento decisivo do calendário internacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Militão Real Madrid Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Após 12 rodadas, Craque Neto projeta rebaixamento do Remo: 'Tem dois times que já caíram' Ex-jogador afirmou que apesar de gostar da torcida, o time já está rebaixado 22.04.26 13h28 Copa do Brasil Após derrota do Paysandu, Júnior Rocha destaca atuação e cita busca pelo equilíbrio Treinador explicou também as substituições e ressaltou questões físicas dos jogadores 22.04.26 12h04 luto Renato Gaúcho se emociona e lamenta morte da irmã antes de jogo entre Paysandu e Vasco Mesmo em meio ao luto, treinador seguiu no comando do Gigante da Colina em Belém 22.04.26 10h40 futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES COPA DO BRASIL Léo Condé destaca estratégia e valoriza vitória do Remo sobre o Bahia na Fonte Nova Técnico aponta controle das ações do adversário, força emocional do resultado e projeta sequência 22.04.26 22h56 COPA DO BRASIL O que acontece com o Remo após vitória sobre o Bahia? Confira os próximos jogos Leão Azul abre vantagem por vaga nas oitavas da Copa do Brasil após vitória por 3 a 1 22.04.26 21h29 futebol Após 12 rodadas, Craque Neto projeta rebaixamento do Remo: 'Tem dois times que já caíram' Ex-jogador afirmou que apesar de gostar da torcida, o time já está rebaixado 22.04.26 13h28 Flamengo abre vantagem mínima diante do Vitória na Copa do Brasil 22.04.26 23h57