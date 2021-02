Milionário canadense dos cassinos renuncia após furar fila da vacina

O principal executivo da Great Canadian Gaming Corporation, Rod Baker, renunciou ao seu cargo no início desta semana. O canadense de 55 anos deixou o trabalho ao confessar que “furou a fila” da vacina contra a Covid-19 junto com a esposa, Ekaterina, de acordo com o SuperPoker.

A empresa que era comandada por Rod Baker é uma gigante responsável por hotéis e cassinos no território do Canadá. Ela está no processo de ser comprada pela Apollo Global Management por CAD$ 2,5 bilhões (aproximadamente R$ 10,6 bilhões), e enquanto foi líder, Baker tinha um salário de CAD$ 10,6 milhões (em torno de R$ 45 milhões anuais), segundo o portal Wallmine.

De acordo com a imprensa canadense, Rod e Ekaterina foram até o território de Yukon, no noroeste do país, majoritariamente povoado por indígenas. Eles se passaram por trabalhadores locais do pequeno vilarejo de Beaver Creek, de 103 habitantes, para receber a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica Moderna. O local está com uma vacinação mais acelerada em relação às outras regiões do país, segundo o governo federal.

A Justiça de Yukon condenou o casal por ter “falhado no comportamento em relação ao que declararam”. Além disso, Rob e Ekaterina também foram multados em CAD$ 1.150 (R$ 4.878) por não terem cumprido quarentena de 14 dias ao chegar no território.

Agora, a Great Canadian Gaming Corporation está sendo comandada interinamente por Terrance Doyle, que é presidente de desenvolvimento estratégico e diretor de compliance da empresa. A aquisição da firma pela Apollo Global Management deve ser completada no segundo semestre.