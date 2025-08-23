Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Milan estreia com derrota em casa no Italiano; De Bruyne marca em vitória do Napoli

Estadão Conteúdo

A nova edição do Campeonato Italiano foi aberta neste sábado com um resultado surpreendente e com gol de um dos principais reforços da competição. Em casa, o Milan estreou com derrota para a Cremonese, por 2 a 1. E o Napoli, atual campeão, venceu com direito a gol do belga Kevin De Bruyne.

Com Ibrahimovic nas tribunas do San Siro, o Milan controlou o jogo no primeiro tempo e criou diversas chances de gol. Aos 19, chegou a abrir o placar, com Giménez, mas a arbitragem anotou impedimento de Fofana no início da jogada e anulou o gol.

Sem sucesso no ataque, o Milan acabou oscilando também na defesa. E a Cremonese aproveitou para balançar as redes, aos 27. Após cruzamento na área, Baschirotto cabeceou firme, praticamente sem marcação, e anotou o primeiro gol da partida.

O Milan buscou o empate ainda no primeiro tempo, nos acréscimos, com Pavlovic, aos 46. Os jogadores da Cremonese pediram falta no começo do lance, mas a arbitragem confirmou o gol.

O roteiro se repetiu no segundo tempo, com a Cremonese assumindo a liderança do placar aos 15. Um levantamento na área culminou em lindo gol do atacante Bonazzoli, que acertou um voleio e estufou as redes.

Desta vez, o Milan não conseguiu reagir. O time da casa controlava as ações, esboçava pressão no ataque, porém falhava nas finalizações ou no último passe. Longe de brilhar, o tradicional time milanês não somou pontos na estreia.

KEVIN DE BRUYNE MARCA NA ESTREIA DO NAPOLI O meia belga estreou no Campeonato Italiano com um gol de falta na vitória do Napoli sobre o Sassuolo por 2 a 0, fora de casa. Aos 12 minutos do segundo tempo, De Bruyne cobrou falta direto, quando todos esperavam um cruzamento na área, e anotou o segundo gol da partida. O primeiro havia sido marcado por McTominay aos 17 da etapa inicial.

Mais cedo, a Roma contou com gol do lateral-direito brasileiro Wesley França para vencer o Bologna por 1 a 0. Titular, o ex-Flamengo aproveitou vacilo da defesa para anotar o gol da vitória aos 8 minutos do segundo tempo. Também neste sábado, Genoa e Lecce não saíram do 0 a 0.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Italiano

Milan

Cremonese
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo

Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo

23.08.25 10h00

SÉRIE B

Remo treina em Belém com time definido para enfrentar o Coritiba

Pedro Rocha está suspenso e quatro jogadores do meio-campo seguem entregues ao departamento médico

22.08.25 15h30

Mais esportes

Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado'

Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus

22.08.25 12h07

Futebol

Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B

Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina

22.08.25 8h47

MAIS LIDAS EM ESPORTES

O DESAFIO

Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações

O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira

23.08.25 8h00

PRECONCEITO

Cássio desabafa após filha autista ser rejeitada em escolas de BH: 'Corta o coração'

O jogador ainda ressaltou que o acompanhamento de um profissional é essencial para o aprendizado da filha

23.08.25 10h02

SÉRIE B

Zero, VAR e confusão: Coritiba e Remo empatam em jogo caótico

Mesmo com um jogador a mais desde os 10 minutos do segundo tempo, o Leão foi pressionado e saiu de campo com 35 pontos, podendo perder posições na tabela ao longo da rodada

23.08.25 18h04

SÉRIE B

Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo

Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo

23.08.25 10h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda