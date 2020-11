Mike Tyson x Ron Jones Jr: Onde ver, cotação de apostas e mais

Mike Tyson está de volta aos ringues aos 54 anos e vai enfrentar Ron Jones Jr em uma luta exibição na noite deste sábado. A luta terá transmissão em VT na TV aberta, na Globo, após a transmissão ao vivo do canal à cabo 'Combate'. No canal de lutas, o evento começa às 21h30, e a luta tem narração de Rhoodes Lima e comentários de Ana Hissa e Daniel Fucs.

Daniel Fuchs, inclusive, concedeu uma entrevista exclusiva ao LANCE! neste sábado e falou da luta. O comentarista falou sobre a dimensão da volta de Mike Tyson aos ringues e sobre que o torcedor pode esperar do evento, que começará às 21h30min (horário de Brasília), tendo outras seis lutas previstas.

Nesta semana, Tyson fez uma provocação nas redes para chamar a atenção para a luta. O pugilista mandou fazer um bolo tematizado com a cabeça do adversário e, não satisfeito com a provocação, publicou uma foto do seu animal de estimação comendo a parte da cabeça de Roy Jones Jr do bolo.

APOSTAS​De acordo com o site OddsShark.com/br, a vitória de Mike Tyson pagará R$ 1,50 por real apostado. Já o resultado positivo de Jones valerá mais: R$ 2,60 por real investido.