Messi vê Mundial de Clubes com linda chance para sul-americanos medirem forças com potências

Lionel Messi sabe que o Inter Miami tem poucas chances de ir longe no Mundial de Clubes dos Estados Unidos, mesmo jogando em casa, em grupo com o brasileiro Palmeiras, o egípcio Al-Ahly, rival da estreia neste sábado, e o Porto. Um dos astros da forte competição, pela primeira vez com 32 representantes, o argentino quer "desfrutá-la" e não esconde que servirá para equipes sul-americanas medirem forças contra as potências mundiais um ano antes da Copa do Mundo.

"É um grande campeonato e estou animado para poder estar lá e competir contra as melhores equipes e ter um bom desempenho. Agora, com expectativas diferentes de quando eu estava com outras equipes (Barcelona e Paris Saint-Germain), mas com muita vontade e entusiasmo para poder competir com os melhores e tentar fazer bonito", disse o camisa 10 em entrevista ao site oficial da Fifa, convicto de que o Inter Mimai, mesmo jogando no Hard Rock Stadium, terá problemas já diante dos egípcios.

Messi sabe que a competição deve ficar bastante focada nos clubes europeus (12 representantes) e com os times da América do Sul, entre eles os brasileiros Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo e os argentinos Boca Juniors e River Plate, correndo por fora. Campeão do mundo com sua seleção, ele não esconde que será um bom teste para os atletas dos times do continente medirem forças com as potências da Europa.

"É uma oportunidade muito linda para as equipes sul-americanas, de diferentes lugares, que vêm para competir com as equipes europeias, equipes grandes, potências a nível mundial, referências e que tem, como dizia antes, os melhores jogadores do mundo. É uma boa experiência para poder desfrutar, tanto para o jogador quanto para os torcedores", frisou.

De quebra, será o primeiro teste para os Estados Unidos, que organizará a Copa de 2026 ao lado de México e Canadá. "Grandes equipes do mundo inteiro estão vindo para os Estado Unidos, atraindo muita gente. As equipes têm jogadores muito importantes e as pessoas gostam de assistir. É uma primeira vez, um torneio diferente, novo, e uma ótima oportunidade de ver o melhor dos Estados Unidos e aproveitar", completou Messi.

Depois do jogo deste sábado, conta os egípcios, Messi medirá forças com o Porto, no dia 19, e, por fim, com o Palmeiras, dia 23 de junho, fechando a participação na fase classificatória.