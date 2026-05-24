Messi sente lesão e sai do jogo do Inter Miami a 23 dias da estreia da Argentina na Copa Estadão Conteúdo 24.05.26 23h22 A 23 dias da estreia da seleção argentina na Copa do Mundo, Lionel Messi sentiu uma contusão, neste domingo, em jogo do Inter Miami com o Philadelphia Union pela liga norte-americana. Durante o segundo tempo, o craque argentino cobrou uma falta e acusou dores na coxa esquerda. Ficou parado, mas ainda seguiu no gramado, pedindo alteração quatro minutos depois para o técnico Guillermo Hoyos. Pouco antes de demonstrar dores, Messi já havia causado preocupação para os torcedores, ao não finalizar uma jogada que iniciara, ao driblar vários zagueiros adversários. O astro deixou que Luis Suárez finalizasse. Mas seguiu jogando por mais 19 minutos. O clube norte-americano deve apresentar um diagnóstico nesta segunda-feira, após Messi ser submetido a exames. A Argentina estreia na Copa do Mundo diante da Argélia, em Kansas, Estados Unidos, dia 16 de junho. Dia 22 o adversário será a Áustria e Bo dia 26 a Jordânia é o último rival da fase de grupos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Messi lesão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Após derrota do Remo, Léo Condé admite que o time não jogou bem, mas critica arbitragem: 'Confusa' Time azulino perdeu de virada para o Athletico-PR e voltou para a vice-lanterna do campeonato 24.05.26 19h45 série a Em jogo com expulsão e gols anulados, Remo perde para o Athletico-PR e é vice-lanterna O time azulino até saiu na frente, mas levou a virada e perdeu mais uma partida em casa 24.05.26 18h39 futebol Remo enfrenta o Athletico-PR no Mangueirão em busca da segunda vitória seguida no Brasileirão Time azulino busca manter sequência invicta e firmar reação no campeonato 24.05.26 9h00 Futebol Tuna Luso visita o Orátório-AP para ‘respirar’ na tabela da Série D Águia Guerreira pode praticamente garantir uma vaga nos mata-matas em caso de vitória. 24.05.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Cuca tem liberação médica e assume São Paulo na semana que vem Se continuar no Campeonato Paulista, Tricolor terá a estreia do técnico no jogo de volta da semifinal. Se for eliminado pelo Ituano, trabalho pode começar já nesta semana 25.03.19 13h21 Futebol Técnico do Botafogo-SP cita dificuldade de encarar o Paysandu na Curuzu: 'Difícil de jogar lá' Papão recebe o Pantera na próxima sexta-feira (13), e o treinador Allan Aal destacou que o duelo se torna mais difícil por ser na casa do Bicola 11.06.25 9h19 Copa Libertadores da América River Plate x Universitario: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27) pela Libertadores River Plate e Universitario jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 27.05.25 20h30 FUTEBOL FPF busca coibir esquema de apostas esportivas no Pará e advogado faz alerta Presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul e advogado da federação, David Merabet, falaram sobre campanhas e estratégias para coibir esquemas de apostas esportivas 27.04.25 9h00