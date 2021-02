Messi sai do banco, muda o jogo e Barcelona vence o Betis no Espanhol

Visca Barça. O Barcelona foi até o Benito Villamarín para encarar o Real Betis e o time catalão venceu por 3 a 2 neste domingo pelo Campeonato Espanhol. Borja Iglesias e Víctor Ruiz marcaram para os donos da casa, enquanto Messi, o próprio Víctor Ruiz (contra) e Trincão fizeram para a equipe blaugrana.

PRIMEIRO TEMPO ALVIVERDEJogando em casa, o Real Betis foi melhor no primeiro tempo e criou as melhores oportunidades. Apesar de ter menos a posse de bola e do número igual de finalizações, a equipe da Andaluzia foi para o intervalo vencendo por 1 a 0. O brasileiro Emerson Royal recebeu na direita, apostou corrida com Alba e cruzou por baixo para Borja Iglesias só desviar a marcar.

ELE DECIDENo segundo tempo o técnico Ronald Koeman teve que recorrer aos serviços de Messi, que começou no banco para ser poupado visando a Copa do Rei. Em onze minutos, o argentino empatou a partida e começou a jogada do gol da virada, que foi feito contra pelo zagueiro Víctor Ruiz.

PARA SE REDIMIRApós marcar contra o próprio patrimônio, o zagueiro Víctor Ruiz balançou as redes a favor. Fekir sofreu falta na linha de fundo e levantou na área para o defensor, que subiu mais que todo mundo e não deu chances de defesa para o goleiro Ter Stegen.

ACORDOU A CORUJAQuando o empate já parecia definitivo, o Barcelona chegou ao gol da vitória com o português Francisco Trincão, que acertou um lindo chute. A zaga do Betis tentou cortar na entrada da área, mas o jovem blaugrana foi mais ágil, aproveitou o erro e chutou na gaveta do goleiro Joel Robles.

SEQUÊNCIA​O Barcelona volta a campo na quarta-feira, pela Copa do Rei, contra o Sevilla, mais uma vez na Andaluzia. O Betis, por sua vez, só entra em campo no fim de semana, pelo Campeonato Espanhol, contra o Villarreal.