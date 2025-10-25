Messi recebe troféu de artilheiro e abre mata-mata com dois gols em vitória do Inter Miami Estadão Conteúdo 25.10.25 11h12 Inspirado por mais um troféu em sua galeria, Lionel Messi balançou as redes duas vezes, nesta sexta-feira, e comandou o triunfo do Inter Miami por 3 a 1 sobre o Nashville, na primeira partida dos playoffs da Major League Soccer (MLS), em Fort Lauderdale, na Flórida. Antes da partida, o craque argentino de 38 anos recebeu a Chuteira de Ouro pela artilharia na temporada regular da MLS. Ele marcou 29 gols, cinco a mais que Denis Bouanga, do Los Angeles FC, e Sam Surridge, do Nashville, além de contribuir com 19 assistências. Suas 48 participações em gols ficaram a uma de igualar o recorde estabelecido pelo mexicano Carlos Vela em 2019. Messi terá outra oportunidade para buscar o recorde na próxima temporada, já que renovou contrato por mais três anos com o Inter Miami na última quinta-feira. Na atual, ele ainda tentará conduzir sua equipe ao inédito título nacional nos Estados Unidos. "Acho que nunca poderíamos imaginar que Leo pudesse ter dado tanto a este clube, a esta cidade e a esta liga como ele fez", disse Don Garber, comissário da MLS, que entregou a Messi a Chuteira de Ouro. "É preciso aproveitar este momento histórico único e especial, que sei que vou relembrar e dizer: 'Uau, não acredito que estava comandando uma liga que tinha o melhor jogador da história do esporte'." Nesta sexta-feira, Messi abriu o placar com uma cabeçada no primeiro tempo e anotou o terceiro, nos acréscimos, além de iniciar a jogada que resultou no tento de Allende. Com o resultado, o Inter Miami buscará a classificação em Nashville, no próximo sábado (1º), na série melhor de três partidas da primeira fase eliminatória da Conferência Leste. O astro também é o favorito para conquistar pelo segundo ano seguido o prêmio de MVP da liga, concedido ao melhor jogador, feito só alcançado pelo sérvio Preki, em 1997 e 2003. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol MLS Inter Miami Nashville Messi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu recebe o Avaí na Curuzu e confronto entre os clubes é marcado pelo equilíbrio; veja números Papão tenta se manter vivo na Série B, contra um Avaí que possui chances mínimas de acesso 24.10.25 17h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Paysandu, Avaí alia ataque eficiente e defesa disciplinada Time catarinense tem um dos melhores ataques da Série B e aposta em jogo direto e controle defensivo para encerrar a temporada com segurança 24.10.25 16h36 Futebol Atleta do Remo faz rifa para disputar Surdolimpíadas no Japão José Ribamar, nadador paraense, busca arrecadar R$ 25 mil para representar o Brasil nas Surdolimpíadas em Tóquio. 24.10.25 15h00 Corrida do Círio Especialistas dão dicas de preparação segura para a Corrida do Círio 2025 Médico e educador físico falam sobre cuidados à saúde e rotinas de treino. 24.10.25 12h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGÃO Remo vence a sexta seguida e pula para vice-liderança da Série B Cuiabá ainda chegou a assustar no segundo tempo, diminuindo com Carlos Alberto e pressionando nos minutos finais, mas o time azulino resistiu e garantiu o triunfo 24.10.25 23h36 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 25.10.25 7h00 É HOJE! Em clima fúnebre, Paysandu enfrenta o Avaí na Curuzu tentando despedida menos vexatória da Série B Com mais de 95,5% de chances de ser rebaixado, time bicolor precisa vencer todas as cinco partidas restantes e torcer para uma combinação improvável de resultados, o que nem os próprios jogadores acreditam 25.10.25 7h07 FUTEBOL Há 50 anos, Remo vencia o Flamengo de Zico no Maracanã Leão Azul conquistou feito histórico em 1975 ao derrotar o time de Zico e Júnior pela Divisão Principal do Brasileiro 25.10.25 8h00