Messi marca golaço, mas Chile arranca empate da Argentina em estreia pela Copa América

Bem que Argentina e Chile tentaram, mas acabaram ficando no empate na noite desta segunda-feira, na estreia pelo Grupo A da Copa América, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Os hermanos saíram na frente com Messi, em bonita cobrança de falta, mas Vargas, na segunda etapa, tratou de igualar tudo e fechou o placar em 1 a 1. Na próxima rodada, a Argentina enfrenta o Uruguai, na sexta-feira. Também na sexta o Chile encara a Bolívia

ARGENTINA MOSTRA FORÇA NO COMEÇO

Os primeiros minutos foi de igualdade. Tanto Argentina, quanto o Chile se mandaram para o ataque em busca do gol. Dentro desse cenário, os comandados de Scaloni mostraram maior agressividade, contando com as tentativas de Messi, Lautaro Martínez e Nicolás González, trio que deu trabalho ao arqueiro chileno Cláudio Bravo.

CHILE MELHORA, MAS MESSI É QUEM ABRE O PLACAR

O Chile teve chance de sair na frente com Meneses, mas foi a Argentina quem comemorou primeiro. Em uma cobrança de falta frontal, Messi, com precisão, mandou no ângulo de Bravo e abriu o placar no Nilton Santos.

VAR MARCA PÊNALTI AO CHILE NO INÍCIO DO SEGUNDO TEMPO

Mais agressivo na volta do intervalo, o Chile não estava disposto a ficar atrás no marcador. E conseguiu chegar ao gol de empate. Aos 7 minutos, depois que uma primeira tentativa de Vargas, após receber um passe açucarado de Pulgar, parou na boa defesa de Martínez, Vidal apareceu para completar o rebote, mas foi caçado por Otamendi. Inicialmente, a arbitragem mandou seguir, mas, após checagem no VAR, o árbitro Wilmar Roldán assinalou o pênalti à Roja. Na cobrança, o próprio Vidal viu Martínez levar a melhor, porém a bola acabou ficando no meio da área dando a deixa para Vargas aparecer de surpresa e marcar de cabeça.

ARGENTINA VOLTA A COMANDAR AS AÇÕES APÓS EMPATE

Com a melhora do Chile, Scaloni pptou por promover suas primeiras substituições. Entre elas, as entradas de Di María, Palacios, Agüero e Joaquín Correa aumentando seu poder ofensivo. Mesmo com as trocas surtindo efeito, voltando a aparecer de forma mais frequente ao seu campo de ataque, além de ficar mais com a posse de bola, chegou a criar boas chances de marcar, mas acabou parando em Bravo em finalizações de Messi e González.

MESSI E COMPANHIA VÃO PARA O TUDO OU NADA

Também optando por mudanças, o técnico da seleção chilena apostou em seus suplentes na expectativa de tentar a virada no marcador. Porém, mesmo colocando novos atacantes, além de reforçar seu sistema central, a Albiceleste continuou melhor em campo, montando uma verdadeira blitz na área rival, que acabou afastando todo tipo de perigo segundo o 1 a 1 até o apito final da arbitragem no Nilton Santos.

FICHA TÉCNICA

CHILE x ARGENTINA - COPA AMÉRICA - GRUPO A

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Data: 14 de junho de 2021, às 18h (de Brasília)Árbitro: Wilmar Roldan (COL)Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Jhon Alexander León (COL)

VAR: John Ospina (COL)Cartões amarelos: Isla, Pulgar e Vidal (CHI) / Martínez Quarta e Lautaro Martínez (ARG)Cartões vermelhos: -

GOL: Messi, 32'/1ºT; Vargas, 11'/2ºT

CHILE (Técnico: Martín Lasarte)Bravo; Isla, Medel (Roco, aos 39'/2ºT), Maripán e Mena; Pulgar, Vidal (Alarcón, aos 39'/2ºT, Aránguiz e Meneses (Galdames, aos 47'/2ºT); Palacios (Brereton, aos 31'/2ºT) e Vargas (Pinares, aos 31'/2ºT).

ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)Emiliano Martínez; Montiel (Molina, aos 40'/2ºT); Martínez Quarta, Otamendi e Tagliafico; Paredes (Palacios, aos 22'/2ºT), De Paul e Lo Celso (Di María, aos 21'/2ºT); Nicolás González (Joaquín Correa, aos 35'/2ºT, Messi e Lautaro Martínez (Agüero, aos 35'/2ºT).