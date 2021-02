Messi dá show, assume artilharia isolada do Espanhol e Barcelona vence o Elche em jogo atrasado

Visca el Barça. Em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona recebeu o Elche nesta quarta-feira e o time catalão venceu o adversário por 3 a 0, com show de Messi. O argentino marcou duas vezes e participou da jogada do terceiro gol, marcado por Jordi Alba.

+ Veja a tabela da La Liga

PRIMEIRO TEMPO EQUILIBRADOOs 45 minutos inicias foram de poucas chances, mas as duas equipes tiveram oportunidades claras para balançar as redes. Pelo lado blaugrana, Trincão ficou cara a cara com o goleiro Edgar Badia, mas viu o arqueiro defender. Na sequência, o Elche chegou com Lucas Boyé, que mandou por cima do gol.

SHOW DO E.T.Na etapa final, o gênio entrou em ação. Aos dois minutos, Messi encarou a marcação, tabelou com Braithwaite e fez lindo gol. Aos 23, De Jong costurou a defesa do Elche e entregou para o argentino, com categoria, deslocar do goleiro. Em seguida, Messi fez lindo lançamento para Braithwaite, que escorou de cabeça para o meio da área. Jordi Alba, sozinho, só completou para o gol.

ARTILHEIROCom os dois gols marcados, Lionel Messi chegou aos 18 tentos no Campeonato Espanhol e assumiu a artilharia isolada do torneio. Ex-companheiro de clube, Luis Suárez é o vice-artilheiro, com 16 bolas nas redes.

+ Pelé seria mais bem pago que Cristiano Ronaldo e Messi se jogasse hoje? Veja a resposta!

SEQUÊNCIA​Na próxima rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona vai até a Andaluzia para enfrentar o Sevilla, no sábado, às 12h15 (de Brasília). No dia seguinte, o Elche encara o Granada, fora de casa.