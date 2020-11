Messi começa no banco, entra no segundo tempo e decide para Barça

Messi começou no banco de reservas, entrou na segunda etapa e mudou o destino do Barcelona na partida contra o Betis. Em um jogo apertado, o argentino foi o principal responsável pela vitória por 5 a 2 com dois gols e participação brilhante em gol de Griezmann. Os catalães respiram após um início ruim e buscam aproximação dos líderes.

GRANDE PRESSÃOO Barcelona começou com tudo com Griezmann e Ansu Fati tendo ótimas oportunidades com menos de cinco minutos de jogo. O Betis respondeu com William Carvalho obrigando Ter Stegen a realizar grande defesa. Após uma sucessão de ataques, o time blaugrana saiu na frente em dobradinha francesa. Griezmann encontrou Dembélé pela direita, o ponta cortou para o meio e mandou um balaço sem chances para Bravo.

SINA DE GRIEZMANNO camisa sete teve boa participação na primeira etapa e mandou uma bola na trave aos 26 minutos do primeiro tempo. Aos 31, o francês teve grande chance após Ansu Fati sofrer pênalti, mas o atacante parou em Claudio Bravo. O Betis empatou com Sanabria nos acréscimos após rápido contra-ataque e cruzamento de Tello.

DE OUTRO PLANETAApós começar o primeiro tempo no banco, Lionel Messi entrou na segunda etapa e fez diferença logo aos quatro minutos, quando recebeu cruzamento, fez um corta-luz enganando defensores e Bravo para Griezmann empurrar a bola para o fundo das redes. Aos 14, o argentino ampliou em mais um gol de pênalti após Mandi impedir gol em cima da linha com braço e ser expulso.

SUSTO​Os culés sofreram susto após o Betis descontar o marcador em bela jogada de Moreno pelo lado esquerdo e Morón aproveitar cruzamento para finalizar sem chances. Após o susto, Messi apareceu novamente para definir a partida após receber passe de Sergi Roberto e marcar seu primeiro gol sem ser de pênalti na temporada. Pedri fechou o placar após receber cruzamento de Sergi Roberto e empurrar de carrinho para o fundo das redes.