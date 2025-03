Memphis e Romero marcam e põem o Corinthians na semifinal do Paulistão

O Corinthians fez o suficiente para eliminar o Mirassol e se garantir entre os quatro melhores do Paulistão. Não foi uma atuação brilhante da equipe alvinegra, mas, como tem melhores e mais decisivos jogadores do que seu rival deste domingo, na Neo Química Arena, ganhou por 2 a 0 sem muita dificuldade e avançou às semifinais do torneio. Romero e Memphis Depay - este o protagonista da partida, autor também de uma assistência - usaram a cabeça para marcar e definir o triunfo em Itaquera.

Dono da melhor campanha do Estadual, o time do Parque São Jorge decidirá as semifinais em sua casa, a Neo Química Arena. Mas ainda não sabe quem será seu adversário na próxima fase. Certo é que não será o arquirrival Palmeiras.



Embora não tenha feito a melhor de suas apresentações em 2025, o Corinthians apagou a má impressão deixada pela classificação suada na fase preliminar da Copa Libertadores e deixou animado seu torcedor, que não comemora um título desde 2019. Maior campeão paulista, com 30 taças, o time alvinegro busca voltar à decisão após cinco anos.

O azarão, quando não aproveita as brechas que tem, geralmente é castigado. Foi o que ocorreu com o Mirassol, o melhor time em campo no início do jogo. A equipe do interior se impôs nos minutos iniciais, só que não marcou, e o Corinthians foi, aos poucos, equilibrando a partida até dominá-la.



Ángel Romero, tão contestado quanto querido pelos corintianos, foi o destaque do primeiro tempo. Escolha de Ramón Diaz, o atacante paraguaio iniciou entre os titulares na vaga de Rodrigo Garro, poupado. Ele formou um trio de ataque com Memphis Depay e Yuri Alberto.



Foi de Romero, aproveitando a maior fraqueza do Mirassol, a bola aérea defensiva, o gol que deixou os anfitriões em vantagem com um cabeceio para baixo. O jogo seguiu controlado aos corintianos muito por causa de Memphis Depay. Camisa 10, o holandês atuou como um meia armador na ausência de Garro, cadenceou o momento quando foi de cadência e deixou Yuri Alberto duas vezes em condição de marcar, mas o camisa 9 não fez.



No segundo tempo, foram muitos os espaços para o Corinthians à medida que o Mirassol ia avançando em busca do empate. Os anfitriões se defenderam bem e suportaram a pressão dos visitantes, que até marcaram, só que o gol de Lucas Ramon foi anulado por impedimento, e definiram a vitória com mais um gol, marcado por Memphis, o protagonista da noite em Itaquera.



Estreante da noite, o lateral Angileri colocou a bola na cabeça do holandês, que contou com a falha de quem muito falha: Alex Muralha. O camisa 10 vibrou emulando a comemoração do amigo Neymar em frente às câmeras, com a língua para fora. "Eu disse a ele (Neymar) que faria a comemoração", confirmou Memphis após a partida.