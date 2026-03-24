Memphis Depay não vai se apresentar à seleção holandesa e perderá os jogos da Data Fifa Estadão Conteúdo 24.03.26 8h57 O atacante holandês Memphis está fora dos dois amistosos da Holanda nesta Data Fifa do mês de março. A Federação Holandesa de Futebol (KNVB) divulgou a informação nesta terça-feira. Ronald Koeman, técnico da seleção nacional, não convocou nenhum substituto para o atleta corintiano. Segundo informações do jornal De Telegraaf, a equipe médica determinou que "o jogador está indisponível" para defender a equipe nacional para os jogos preparatórios contra a Noruega (27) e o Equador (31). "Houve troca de informações médicas entre o departamento médico do clube e a seleção holandesa. Após consulta, foi determinado que Memphis não estará disponível para esta Data Fifa e, portanto, não se juntará à equipe", informou um porta-voz da entidade que comanda o futebol local. Ainda segundo o periódico holandês, o Corinthians já havia esclarecido a natureza da lesão do atacante holandês e informou que o atleta sofreu uma distensão muscular na parte anterior da coxa direita no empate de 1 a 1 com o Flamengo neste domingo. A maioria dos jogadores da seleção holandesa se reuniu em Zeist, na Holanda, na noite desta segunda-feira. A Laranja Mecânica, a partir desta terça-feira, inicia a preparação para o confronto diante dos noruegueses. Memphis foi submetido à exames de imagem e foi detectada uma lesão grau 2 na coxa direita. A estimativa é de que ele fique até quatro semanas fora da equipe e perca a estreia da equipe paulista na Copa Libertadores.