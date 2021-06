Meia Max e auxiliares do Flamengo testam positivo para Covid-19

Além de Arrascaeta, outros quatro profissionais do futebol do Flamengo testaram positivo para Covid-19 nesta semana. Tratam-se do meia Max, formado no clube, do analista de desempenho Leandro Costa e dos auxiliares técnicos Charles Hembert e Nelson Júnior. A informação inicial é do "O Dia".

Todos estão sendo acompanhados pelo departamento médico do clube e estão em isolamento no Rio de Janeiro. Arrascaeta, por sua vez, segue cumprindo a quarentena no Uruguai, uma vez que testou positivo quando estava a serviço da seleção celeste, em Montevidéu.

CONHEÇA O APLICATIVO DE RESULTADOS DO LANCE!