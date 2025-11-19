Médico do São Paulo revela nova infiltração no joelho e diz que Lucas Moura deve voltar em 2026 O atleta tinha feito fisioterapia recentemente, mas continuava se queixando de dores Redação O Liberal com informações da AE 19.11.25 14h52 O atacante Lucas Moura não deve mais entrar em campo pelo São Paulo nesta temporada de 2025. O jogador tricolor fez uma infiltração no joelho direito e desfalcará a equipe nesta reta final. A informação foi divulgada por Moisés Cohen, consultor médico do São Paulo, em entrevista concedida ao GE. Lucas Moura vinha sofrendo com dores na região ao longo do ano. O atleta tinha realizado fisioterapia recentemente, mas as dores persistiram. Assim, passou por um novo procedimento no departamento médico para alívio. Detalhes da Infiltração e Recuperação "Foi feita uma infiltração na região dolorosa, a região posterior, para dar alívio da dor e, como precaução, provavelmente, acho que só deve voltar em 2026. Já acabou o ano. Ele teve uma lesão, fica um incômodo", afirmou Moisés Cohen. O consultor explicou que o objetivo é a recuperação plena do jogador. "Estamos tentando zerar para voltar na melhor condição dele. Teve a infiltração, agora é interessante dar uma parada para tentar terminar esse quadro de incômodo e voltar em uma condição melhor. Nada de excepcional. É uma coisa comum", detalhou. Histórico de Lesão e Desempenho No fim de agosto, Lucas Moura já havia sido submetido a uma artroscopia para a retirada de uma fibrose. Contudo, as dores no joelho persistiram. O técnico Hernán Crespo havia reconhecido as dificuldades de Lucas em retomar a melhor forma física. O jogador, de 33 anos, realizou 26 partidas na temporada atual, com cinco gols marcados e uma assistência. Sem a presença de Lucas Moura, o São Paulo enfrentará o Corinthians nesta quinta-feira, 20, em Itaquera. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo Lucas Moura joelho COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 futebol Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte 20.11.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19