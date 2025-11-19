Médico do São Paulo revela nova infiltração no joelho e diz que Lucas Moura deve voltar em 2026

O atacante Lucas Moura não deve mais entrar em campo pelo São Paulo nesta temporada de 2025. O jogador tricolor fez uma infiltração no joelho direito e desfalcará a equipe nesta reta final.

A informação foi divulgada por Moisés Cohen, consultor médico do São Paulo, em entrevista concedida ao GE. Lucas Moura vinha sofrendo com dores na região ao longo do ano.

O atleta tinha realizado fisioterapia recentemente, mas as dores persistiram. Assim, passou por um novo procedimento no departamento médico para alívio.

Detalhes da Infiltração e Recuperação

"Foi feita uma infiltração na região dolorosa, a região posterior, para dar alívio da dor e, como precaução, provavelmente, acho que só deve voltar em 2026. Já acabou o ano. Ele teve uma lesão, fica um incômodo", afirmou Moisés Cohen.

O consultor explicou que o objetivo é a recuperação plena do jogador. "Estamos tentando zerar para voltar na melhor condição dele. Teve a infiltração, agora é interessante dar uma parada para tentar terminar esse quadro de incômodo e voltar em uma condição melhor. Nada de excepcional. É uma coisa comum", detalhou.

Histórico de Lesão e Desempenho

No fim de agosto, Lucas Moura já havia sido submetido a uma artroscopia para a retirada de uma fibrose. Contudo, as dores no joelho persistiram.

O técnico Hernán Crespo havia reconhecido as dificuldades de Lucas em retomar a melhor forma física. O jogador, de 33 anos, realizou 26 partidas na temporada atual, com cinco gols marcados e uma assistência.

Sem a presença de Lucas Moura, o São Paulo enfrentará o Corinthians nesta quinta-feira, 20, em Itaquera. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.