Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Médico do São Paulo revela nova infiltração no joelho e diz que Lucas Moura deve voltar em 2026

O atleta tinha feito fisioterapia recentemente, mas continuava se queixando de dores

Redação O Liberal com informações da AE

O atacante Lucas Moura não deve mais entrar em campo pelo São Paulo nesta temporada de 2025. O jogador tricolor fez uma infiltração no joelho direito e desfalcará a equipe nesta reta final.

A informação foi divulgada por Moisés Cohen, consultor médico do São Paulo, em entrevista concedida ao GE. Lucas Moura vinha sofrendo com dores na região ao longo do ano.

O atleta tinha realizado fisioterapia recentemente, mas as dores persistiram. Assim, passou por um novo procedimento no departamento médico para alívio.

Detalhes da Infiltração e Recuperação

"Foi feita uma infiltração na região dolorosa, a região posterior, para dar alívio da dor e, como precaução, provavelmente, acho que só deve voltar em 2026. Já acabou o ano. Ele teve uma lesão, fica um incômodo", afirmou Moisés Cohen.

O consultor explicou que o objetivo é a recuperação plena do jogador. "Estamos tentando zerar para voltar na melhor condição dele. Teve a infiltração, agora é interessante dar uma parada para tentar terminar esse quadro de incômodo e voltar em uma condição melhor. Nada de excepcional. É uma coisa comum", detalhou.

Histórico de Lesão e Desempenho

No fim de agosto, Lucas Moura já havia sido submetido a uma artroscopia para a retirada de uma fibrose. Contudo, as dores no joelho persistiram.

O técnico Hernán Crespo havia reconhecido as dificuldades de Lucas em retomar a melhor forma física. O jogador, de 33 anos, realizou 26 partidas na temporada atual, com cinco gols marcados e uma assistência.

Sem a presença de Lucas Moura, o São Paulo enfrentará o Corinthians nesta quinta-feira, 20, em Itaquera. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

São Paulo

Lucas Moura

joelho
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores

Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão

20.11.25 12h14

FUTEBOL

Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site

Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A

20.11.25 11h19

Futebol

Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta

Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista

20.11.25 10h47

futebol

Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol

Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte

20.11.25 8h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B

Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais

28.07.25 23h24

Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão

20.11.25 23h57

MAIS ESPORTES

30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival

Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália

30.04.24 17h01

FUTEBOL

Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site

Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A

20.11.25 11h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda