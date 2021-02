Medalhista olímpico é preso acusado de chefiar um cartel de drogas

O ex-nadador australiano Scott Miller foi preso na cidade de Sidney, na Austrália, acusado de chefiar um cartel de drogas. Imagens da TV local 'Nine News' mostram a casa de Scott sendo arrombada pela policia e em seguida sugem imagens dele sem camisa, com as mãos na cabeça.

+Confira a tabela do Brasileirão e simule os resultados!

Segundo a CNN Internacional, o cartel vendia metanfetamina no estado de New South Wales. A policia informou que dois homens foram presos por envolvimento no caso do cartel que chegava a movimentar 1,56 milhão de dólares (mais de R$ 8 milhões).

"(As drogas) pareciam velas, mas elas não eram feitas com fragrâncias, e sim com morte e miséria. (...) Era ele que dava as ordens, era o chefe do cartel e outras pessoas trabalhavam sob suas instruções", disse o investigador John Watson à TV.

Na casa de Scott foi encontrado um quilo de heroína, celulares e 60 mil dólares em dinheiro. Scott foi medalhista de prata nos 100 metros borboleta e de bronze no 4x100 Medley na Olímpiadas de Atlanta, em 1996.