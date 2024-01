'Me chamaram de ser estranho', diz jogador de basquete ao ser confundido com 'ET da Ilha do Mel'

O jogador de basquete do Flamengo, Felipe Motta, utilizou suas redes sociais para informar, em tom bem humorado, ser ele a pessoa associada ao "ET da Ilha do Mel" em vídeos virais no último fim de semana. A história ganhou destaque quando relatos de avistamentos de um ser "gigante" em um morro no litoral paranaense foram ligados a várias teorias da conspiração.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o atleta comentou: "Eu estava fazendo uma trilha para apreciar a natureza e a vista, mas aí as pessoas tiram fotos de mim, mandam para páginas de fofoca e me chamam de ser estranho."

No sábado passado (6), um vídeo chamou a atenção dos residentes do Paraná, mostrando o que se acreditava ser um suposto ET de grandes proporções circulando pelas redondezas da Ilha do Mel, quando na verdade se tratava de Felipe.

O jovem também revelou que, devido à sua altura de 2 metros, frequentemente se depara com situações inusitadas, mas nada comparado ao que ocorreu no último fim de semana. "Algumas coisas precisam ser esclarecidas", comentou o rapaz.