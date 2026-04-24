McCollum volta a decidir, Hawks batem os Knicks no último lance e abrem vantagem nos playoffs Estadão Conteúdo 24.04.26 9h06 Em um jogo de tirar o fôlego, e que foi decidido nos instantes finais, o Atlanta Hawks conseguiu um importante resultado na State Farm Arena, na noite desta quinta-feira, ao superar o New York Knicks por 109 a 108, na terceira partida da série de playoffs da NBA. Após brilhar na surpreendente vitória no jogo 2, no Madison Square Garden, CJ McCollum voltou a fazer a diferença e foi decisivo. O ala-armador acertou um arremesso com pouco mais de 12 segundos restantes para o fim do confronto para estragar a noite do adversário novamente. Com a vitória, os anfitriões abrem uma vantagem de 2 a 1 nesta série eliminatória da competição. No lance decisivo que definiu o encontro, McCollum chamou a responsabilidade, recebeu a bola com seu time perdendo por um ponto e voltou a cravar um arremesso de 4,5 metros fazendo a festa da torcida que lotou a arena. Os Hawks lideraram quase todo o jogo, abrindo uma vantagem de 18 pontos no primeiro tempo. No entanto, os Knicks reagiram e assumiram a liderança por 108 a 105 com uma jogada de três pontos de Jalen Brunson a 1 minuto e 3 segundos do fim. A equipe visitante teve ainda a chance de definir a partida na sequência, mas Josh Hart errou um arremesso de três pontos para os Knicks. Autor de 23 pontos no embate, McCollum não escondeu a emoção de ter sido decisivo mais uma vez nesta série de playoffs e exaltou a estratégia utilizada pelo treinador Quin Snyder, que fez o pedido do tempo e organizou a jogada que decidiu o confronto. "Jogada fantástica do Quin. Ele sabe o que está fazendo com aquela prancheta. Ele me lançou a bola livre e eu consegui chegar ao lugar certo e fiz o que precisava para garantir essa vitória que é muito importante para nós buscarmos nosso objetivo", afirmou McCollum. Agora, as duas equipes se prepararam para o confronto de número quatro. A partida está marcada para este sábado e acontece novamente na State Farm Arena. A quinta-feira contou ainda com mais dois duelos válidos pela fase de playoffs da NBA. Jogando em casa, na Scotiabank Arena, o Toronto Raptors derrotou o Cleveland Cavaliers por 126 a 104. Já no Target Center, diante de sua torcida, o Minnesota Timberwolves superou o Denver Nuggets por 113 a 96. CONFIRA OS RESULTADOS DOS JOGOS DESTA QUINTA-FEIRA: Atlanta Hawks 109 x 108 New York Knicks Toronto Raptors 126 x 104 Cleveland Cavaliers Minnesota Timberwolves 113 x 96 Denver Nuggets ACOMPANHE AS PARTIDAS DESTA SEXTA-FEIRA: Philadelphia 76ers x Boston Celtics Houston Rockets x Los Angeles Lakers Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Hawks Knicks McCollum playoffs COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES esportes Clubes do Pará participam de Fórum do CBC e Sindiclubes orienta formação de atletas Assembleia Paraense e outros clubes do Pará estiveram reunidos em Campinas (SP), visando melhorias e capacitação de atletas para ciclos olímpicos 26.04.26 9h00 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 SÉRIE C Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes 25.04.26 20h27 futebol Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada 25.04.26 19h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES REMO Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários 26.04.26 13h24 Futebol Condé aponta falta de eficiência e improvisos após nova derrota do Remo Técnico vê evolução no desempenho, mas lamenta erros nas finalizações e impacto de desfalques na equipe 25.04.26 21h41 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 Futebol Estrangeiros ganham espaço no futebol paraense e dividem opiniões sobre custo Com aumento nas últimas temporadas, contratações fora do país geram debate sobre adaptação, investimento e resultados em Remo e Paysandu 26.04.26 8h00