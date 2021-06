Mbappé perde pênalti decisivo, Suíça supera a França e avança às quartas

A seleção francesa, uma das favoritas a faturar a Eurocopa, se despediu de forma precoce nesta segunda-feira. Em um dos melhores jogos (até aqui) da competição, a Suíça teve que se superar para avançar às quartas de final. O confronto, no tempo normal, terminou em empate por 3 a 3, e França marcou com Benzema (duas vezes) e Pogba, enquanto os suíços fizeram com Seferovic (duas vezes) e Gavranovic. Nos pênaltis, a classificação histórica veio com um 5 a 4 - com falha de Mbappé na última cobrança. Veja o mata-mata da Eurocopa

ZEBRA?

No início da partida, a Suíça contrariou às expectativas geradas anteriormente, e conseguiu sair na frente do placar. Aos quinze minutos de jogo, Steven Zuber achou a assistência para o atacante Haris Seferovic marcar para os suíços.

PÊNALTI PERDIDO

A Suíça conseguia controlar a sua vitória parcial durante a primeira etapa, e obteve uma grande chance de ampliar a vantagem no segundo tempo. Aos oito minutos, um pênalti foi assinalado em Zuber, mas Ricardo Rodríguez não converteu a penalidade.

QUEM NÃO FAZ...

Leva! Logo depois da defesa de Hugo Lloris na cobrança de Ricardo Rodríguez, os franceses conseguiram crescer na partida, indo diretamente ao ataque. Dois minutos após o pênalti, Karim Benzema deixou tudo igual para a França. Em seguida, com 14 minutos, o atacante marcou novamente, virando o jogo.

GOLAÇO​

A França decidiu controlar a partida após se empolgar com a virada, e seguiu no campo ofensivo para pressionar a Suíça. Dessa forma, aos 30 minutos da segunda etapa, Paul Pogba achou espaço para encontrar um chute forte, marcando o terceiro dos franceses.

REAÇÃO SUÍÇA

Perto do final do tempo normal da partida, os suíços decidiram fazer uma das maiores partidas de sua história. A National Arena viu, aos 36 minutos, Seferovic diminuir e, aos 46 minutos, já nos acréscimos, o empate chegar com gol de Gavranovic.

PÊNALTIS

O empate continuou na prorrogação e, com isso, a partida foi para a disputa de pênaltis. Nas cobranças, Gavranovic, Schar, Akanji, Vargas e Mehmedi converteram para a Suíça, enquanto Pogba, Giroud, Thuram e Kimpembe converteram para a França. Mbappé, porém, perdeu o pênalti decisivo, e a Suíça classificou-se para as quartas de final.

SEQUÊNCIA

Com a classificação, a Seleção Suíça enfrenta a Espanha às 13h (de Brasília) desta sexta-feira na Gazprom Arena, em São Petesburgo. A França, por sua vez, despede-se da Eurocopa.