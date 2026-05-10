Mbappé não se recupera a tempo e desfalca Real Madrid no clássico contra o Barcelona Estadão Conteúdo 10.05.26 11h32 O craque francês Kylian Mbappé está fora do clássico entre Real Madrid e Barcelona neste domingo, 10, no Camp Nou, pela 35ª rodada de La Liga. De acordo com o jornal espanhol Marca, o francês voltou a sentir uma lesão muscular na coxa esquerda e, por isso, não foi relacionados para o duelo. Ainda segundo o jornal, o atacante precisou deixar o treino de sábado, 9, o último antes de El Clásico, cinco minutos antes do fim por desconforto na coxa. A ausência surpreende a todos, pois o jogador participou de toda a atividade prévia à partida. O jogador atravessa uma fase de pressão extracampo no time de Madri. A imprensa espanhola relatou que o francês discutiu com um integrante da comissão técnica de Álvaro Arbeloa durante treinamento e também gerou revolta dos torcedores após viajar à Itália com a namorada Ester Expósito enquanto tratava justamente a lesão na coxa esquerda. Por todos esses episódios, parte da torcida do Real criou uma petição pedindo a sua saída. O manifesto já conta com três milhões de assinaturas. Outro jogador que é desfalque para o clássico é Federico Valverde, que segue em recuperação de um traumatismo craniano após briga com o companheiro de time Aurelién Tchouaméni na última semana. Neste momento, o Real Madrid é o vice-líder do Campeonato Espanhol, com 77 pontos, 11 a menos que o líder Barcelona. Os catalães podem levantar a taça já neste domingo caso vençam o time merengue. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Mbappe Real Madrid Barcelona La Liga COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MAIS ESPORTES Irã confirma presença na Copa do Mundo de 2026 e apresenta exigências aos países-sede Governo iraniano pediu garantias sobre vistos, segurança e respeito à delegação durante o torneio 10.05.26 8h37 Futebol Participantes da Corrida do Sal terão acesso a milhares de fotos da prova horas após o evento Cobertura será feita pela Fotop, empresa especializada em captação de imagens esportivas 10.05.26 8h00 Carlos Ferreira Leão em jogo para o máximo das virtudes 10.05.26 7h00 ESPORTES CRB derrota o Operário-PR e conquista a primeira vitória em Maceió pela Série B Os gols da vitória foram de Pedro Castro e Mikael 09.05.26 23h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo desafia líder Palmeiras no Mangueirão em busca de reação na Série A Leão Azul tenta embalar após vitória sobre o Botafogo, enquanto Verdão defende invencibilidade de nove rodadas e a liderança do Brasileirão 10.05.26 8h00 Futebol Águia e Tuna defendem vaga no G-4 em rodada decisiva da Série D Azulão tenta seguir na cola da liderança do Grupo A5, enquanto a Lusa busca reencontrar o caminho das vitórias antes do duelo paraense da próxima semana 10.05.26 8h00 Futebol Ex-Remo e Fluminense, Paulo Victor relembra Copa de 86 com a Seleção: 'Tinha um grupo unido' O ex-goleiro foi um dos três paraenses a defender o Brasil em mundiais da Fifa. 10.05.26 8h00 Futebol No último minuto dos acréscimos, Paysandu vence o Anápolis e assume liderança da Série C Papão sofre com gramado encharcado, vê empate no fim, mas encontra gol salvador de Juninho aos 51 minutos da etapa final 09.05.26 20h02