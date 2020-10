Mbappé explica que PSG está cansado no início de temporada

O atacante Kylian Mbappé concedeu uma entrevista para o site oficial do Paris Saint-Germain e explicou o início de temporada irregular no Campeonato Francês e na Liga dos Campeões. O clube fez uma última temporada em que conquistou três títulos nacionais e chegou na final da principal competição de futebol da Europa.

- A volta foi complicada, principalmente fisicamente. Muitos jogadores tiveram Covid-19, outros foram para suas seleções. Para mim, a sensação é que estou na partida 60 da temporada e não na nona. Tivemos uma maratona de jogos. Geralmente, quando se chega em uma final de Champions, você tem férias depois, mas nós não tivemos descanso.

Apesar dos problemas, o francês se mostrou confiante para se recuperar dentro do grupo da Champion League diante do Istanbul Basaksehir nesta quarta-feira. Mbappé afirmou que estar no PSG é sinônimo de ter que vencer todos os jogos e que os jogadores estão sempre sob pressão por resultados.