Mbappé desanima torcedores do Real Madrid e dá sinais de que fica no PSG

Apesar do interesse do Real Madrid na contratação de Mbappé, o atacante francês está feliz no Paris Saint-Germain. O clube divulgou em suas redes sociais um vídeo em que o jogador afirma querer seguir atuando pela equipe após completar 150 partidas no último final de semana diante do Olympique Marseille.

- Já joguei 150 partidas com a camisa do PSG, o que é uma honra para mim, e espero poder jogar muitas outras.

> Veja a tabela da Ligue 1

Nas redes sociais, o camisa sete também mostra estar feliz atuando pelo clube da capital francesa, enquanto o PSG trabalha para convencê-lo a renovar. O jovem também elogia Neymar e o brasileiro já pediu publicamente para que o craque permaneça na Ligue 1 e que lute por uma inédita Champions League pela instituição.

Nas duas últimas janelas de transferências, os merengues não gastaram dinheiro em contratações por conta da crise econômica que atingiu o futebol e pelo interesse na aquisição de Mbappé. No entanto, a situação não deve ser fácil e o Real Madrid precisa pensar em alternativas caso o francês não vista a camisa branca na próxima temporada.