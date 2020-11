Maycon celebra sequência na Seleção Olímpica: 'Sempre uma honra'

O grupo da Seleção Olímpica do Brasil já está reunido na cidade do Cairo, no Egito, para mais dois amistosos preparatórios de olho na Olimpíada do Japão, adiada para 2021. Convocado mais uma vez, o volante Maycon, que esteve no grupo que garantiu a vaga do Brasil em Tóquio no Pré-Olímpico, comemorou a sequência no grupo de André Jardine.

- É sempre uma honra defender o Brasil, um momento de muita felicidade. Claro que fico contente com a sequência, mas sei que isso é reflexo do trabalho que é feito no dia a dia, então dou um passo de cada vez. Só posso agradecer ao Jardine pela confiança e buscar dar o meu melhor para ajudar a equipe dentro e fora de campo - disse o atleta, que vive bom momento no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, somando boas atuações nos jogos contra Real Madrid e Inter de Milão, na Liga dos Campeões.

Na disputa do Pré-Olímpico, em janeiro, Maycon se mostrou homem de confiança de Jardine ao assumir a braçadeira de capitão no confronto com o Paraguai, na primeira fase. Mas o volante manteve os pés no chão sobre a possibilidade de defender o país nas Olimpíadas e projetou jogos difíceis contra Arábia Saudita e Egito.

- Todos nós aqui temos o sonho de estar nos Jogos Olímpicos, é uma motivação para qualquer jogador. Mas ainda tem muito tempo até lá e o foco neste momento está nesses amistosos que serão importantes para nossa evolução como equipe já que estaremos enfrentando seleções bem organizadas que estão com a vaga garantida em Tóquio também.

Maycon e a Seleção Brasileira Olímpica entram em campo no sábado, a partir das 11h (de Brasília), diante da Arábia Saudita no primeiro amistoso preparatório nesta data Fifa.