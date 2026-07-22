Maurício e Sosa voltam inspirados da Copa e garantem vitória do Palmeiras sobre o Coritiba Estadão Conteúdo 22.07.26 21h53 Os jogadores do Palmeiras que disputaram a Copa do Mundo pelo Paraguai voltaram inspirados ao Brasil. Maurício, que tem dupla nacionalidade por ser filho de paraguaio, marcou os dois gols que abriram a vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Couto Pereira, em Curitiba. Ramón Sosa fez o terceiro. Com o retorno sem drama após a parada para o Mundial, os palmeirenses continuam na liderança, com 44 pontos e sem qualquer chance de deixar a posição por pelo menos duas rodadas. Os coxa-brancas, que fazem um campeonato razoável, permanecem com 26 e perderam a chance de aproximação do G-6. O primeiro tempo foi muito confortável para o Palmeiras, que dominou o Coritiba com tranquilidade. Eficiência e letalidade marcaram a atuação palmeirense, cujos contra-ataques eram uma arma importante, mas não a única, afinal os comandados de Abel Ferreira mostravam repertório também quando tinham a posse e precisavam girar a bola para encontrar espaços. Foi de um lance de paciência, com o último terço ocupado por quase todos os jogadores, empurrando os coxa-brancas para dentro da área, que saiu o primeiro gol da partida. Como desfecho da troca de passes, a bola encontrou Maurício, perto da marca de pênalti. Ele fez uma finta de corpo e bateu limpo para superar o goleiro Pedro Rangel. Já o segundo gol foi originado de um contragolpe executado de forma magistrado enquanto o Coritiba tentava ensaiar alguma jogada de perigo no campo de ataque. A transição rápida palmeirense terminou com mais um gol de Maurício, mais uma vez invadindo a área pelo região central para finalizar. Era muito grande a superioridade da equipe paulista, desde a saída de bola, com um ótimo desempenho que começava nos pés de Murilo e passava pela organização de Marlon Freitas. No segundo tempo, o Palmeiras deu a bola para os adversários e conseguia ter a partida sob controle neste contexto. Quando quis ser agressivo, não precisou de muito esforço e alcançou o terceiro gol com mais um paraguaio do elenco. Ramon Sósa passou por Tiago Cóser a bateu cruzado para o fundo da rede. Faltou apenas Gustavo Gómez marcar para completar a festa paraguaia e alviverde. Em um raro momento de jogada mais aguda do Coritiba, a diferença do placar foi diminuída com um bonito gol marcado. Desatento, Barboza demorou a dar combate e permitiu uma finalização de fora da área de Paulo Roberto, que chutou com muita força para vencer Carlos Miguel. FICHA TÉCNICA CORITIBA 1 X 3 PALMEIRAS CORITIBA - Pedro Rangel; Tinga (Ocampo), Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo (Felipe Jonatan); Thiago Santos (JP Chermont), Sebastián Gómez (Vini Paulista) e Jousé; Lavega (Lucas Ronier), Renato Marques (Paulo Roberto) e Breno Lopes. Técnico: Fernando Seabra. PALMEIRAS - Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Murilo e Alexander Barboza; Khelvenn, Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista), Maurício (Emiliano Martínez), Arias (Riquelme Filippi) e Piquerez; Ramón Sosa (Heittor). Técnico: Abel Ferreira. GOLS - Maurício, aos oito e 18 minutos do primeiro tempo. Ramón Sosa, aos 21, Paulo Roberto, aos 22 do segundo. ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS). CARTÕES AMARELOS - Thiago Santos (Coritiba); Alexander Barboza, Khellven e Ramón Sosa (Palmeiras). RENDA - R$ 1.734.040. PÚBLICO - 27.273 torcedoresd. LOCAL - Couto Pereira, em Curitiba (PR). 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