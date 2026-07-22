Maurício destaca seriedade do Palmeiras e define futuro: 'Estou feliz aqui e quero continuar' Estadão Conteúdo 22.07.26 22h11 Maurício foi eleito o melhor em campo na boa e merecida vitória do Palmeiras diante do Coritiba, por 3 a 1 após anotar dois gols. O meia procurou dividir os méritos e engrandeceu a "seriedade" do grupo no retorno ao Brasileirão. Depois de defender o Paraguai na Copa do Mundo, o jogador recebeu sondagens de clubes de fora do País e não se esquivou do assunto, garantindo que a meta e seguir no líder isolado. Logo após o triunfo que garantiu o time com folga na tabela, Maurício mostrou serenidade para falar sobre o futuro e ainda mostrou bastante compromisso com a camisa do Palmeiras, ao qual destacou a seriedade dedicada no dia a dia. "Acho que (o bom futebol) é fruto do trabalho que a gente faz diariamente, a rapaziada da Copa (convocados) aproveitou lá e quem ficou fez grande trabalho. O Palmeiras conta com profissionais de grande qualidade, uma comissão técnica que dispensa comentários e que não deixa a gente relaxar e entrar de salto alto", destacou ao prime Vídeo. Ainda ressaltou o espírito de coletividade do grupo, mesmo em dia com muitos desfalques, sobretudo na frente, com as ausências de Vitor Roque e Flaco López. "Nosso time demonstrou ter muita qualidade e quando a gente precisa correr e marcar, faz bem também." Maurício ainda falou sobre a possibilidade de saída e tranquilizou os torcedores. "Estou muito feliz aqui, sempre falei para todos, mesmo em momento bom ou ruim, sempre estive feliz aqui e me dedico ao máximo", frisou. "A gente sabe que depois de uma Copa surgem interesses, mas não estou preocupado com isso, apenas em me doar ao máximo pelo Palmeiras. E quero continuar." Com o retorno do técnico Abel Ferreira e possivelmente de sua dupla de ataque titular, o Palmeiras volta a jogar no Nubank Parque, domingo, às 19h30, diante do Atlético-MG, na abertura do segundo turno. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Palmeiras Maurício COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes World Trail Races retorna ao Pará com etapa em Serra Pelada Evento terá percursos de 4 km, 6 km e 10 km, além de provas para o público infantil 23.07.26 11h37 Carlos Ferreira Remo em dia de máxima visibilidade 23.07.26 10h55 MMA Após duas derrotas, paraense Amanda Lemos busca reabilitação em duelo brasileiro no UFC Ex-desafiante ao cinturão encara a fluminense Alexia Thainara no dia 8 de agosto, em Las Vegas 23.07.26 10h33 Futebol Aquecimento é aliado para evitar lesões na Corrida do Sal; especialistas orientam preparação Corrida mais tradicional do verão paraense ocorre neste sábado (25), em Salinópolis. 23.07.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo reencontra o Corinthians após 46 anos e tenta quebrar tabu em São Paulo pela Série A Leão visita o Timão nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, mirando deixar a zona de rebaixamento; paulistas têm desfalques importantes, enquanto Léo Condé mantém a base da equipe azulina 23.07.26 8h00 FUTEBOL Guardiola pede salário de R$ 128 milhões por ano para assumir seleção italiana, diz jornal A quantia seria aproximadamente o dobro do orçamento anual de 10 milhões de euros (R$ 64 milhões) que a Federação Italiana de Futebol trabalha para contratar o próximo comandante da seleção 23.07.26 9h33 Futebol Onde está o Remo? Ranking mostra ocupação dos estádios da Série A Leão registra taxa de 49,71% na temporada e aparece à frente de equipes tradicionais do futebol brasileiro 22.07.26 17h00 FUTEBOL Transfer bans e indefinição sobre Memphis: Corinthians volta atordoado após pausa para Copa O atacante tem contrato com o Corinthians até 31 de julho e negocia a renovação com a diretoria 23.07.26 8h41