Maurício destaca seriedade do Palmeiras e define futuro: 'Estou feliz aqui e quero continuar'

Maurício foi eleito o melhor em campo na boa e merecida vitória do Palmeiras diante do Coritiba, por 3 a 1 após anotar dois gols. O meia procurou dividir os méritos e engrandeceu a "seriedade" do grupo no retorno ao Brasileirão. Depois de defender o Paraguai na Copa do Mundo, o jogador recebeu sondagens de clubes de fora do País e não se esquivou do assunto, garantindo que a meta e seguir no líder isolado.

Logo após o triunfo que garantiu o time com folga na tabela, Maurício mostrou serenidade para falar sobre o futuro e ainda mostrou bastante compromisso com a camisa do Palmeiras, ao qual destacou a seriedade dedicada no dia a dia.

"Acho que (o bom futebol) é fruto do trabalho que a gente faz diariamente, a rapaziada da Copa (convocados) aproveitou lá e quem ficou fez grande trabalho. O Palmeiras conta com profissionais de grande qualidade, uma comissão técnica que dispensa comentários e que não deixa a gente relaxar e entrar de salto alto", destacou ao prime Vídeo.

Ainda ressaltou o espírito de coletividade do grupo, mesmo em dia com muitos desfalques, sobretudo na frente, com as ausências de Vitor Roque e Flaco López. "Nosso time demonstrou ter muita qualidade e quando a gente precisa correr e marcar, faz bem também."

Maurício ainda falou sobre a possibilidade de saída e tranquilizou os torcedores. "Estou muito feliz aqui, sempre falei para todos, mesmo em momento bom ou ruim, sempre estive feliz aqui e me dedico ao máximo", frisou. "A gente sabe que depois de uma Copa surgem interesses, mas não estou preocupado com isso, apenas em me doar ao máximo pelo Palmeiras. E quero continuar."

Com o retorno do técnico Abel Ferreira e possivelmente de sua dupla de ataque titular, o Palmeiras volta a jogar no Nubank Parque, domingo, às 19h30, diante do Atlético-MG, na abertura do segundo turno.