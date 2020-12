Mattos encontra Sampaoli, projeta conquistas em 2021 e demonstra que a relação de ambos está 'em dia'

O diretor de futebol do Atlético-MG, Alexandre Mattos, fez um gesto para demonstrar que a relação entre ele e o técnico Jorge Sampaoli está intacta, sem rompimentos, como alguns boatos sugeriram. Os dois tiveram um último encontro em 2020 e Mattos presenteou o treinador com um livro que ele escreveu e publicou este ano. Inclusive, o diretor, que tem contrato até o fim de 2021, mas não sabe se seguirá no clube com a chegada da nova diretoria alvinegra, comandada por Sérgio Coelho, projetou conquistas com Sampaoli para o ano que está chegando.

-Hoje, no último dia do ano, estou na casa dele, para lhe presentear com um livro meu, que tenho certeza, que juntos, iremos escrever novas páginas de vitórias e conquistas!! Feliz 2021 a todos!!! - postou em sua conta no Instagram.

Mattos e Sampaoli chegaram ao Galo em março e firmaram acordos até o fim de 2021 com o alvinegro. O dirigente destacou os meses ao lado do argentino, afirmando que foram de aprendizado. -Nesse ano difícil que se encerra tivemos muitos aprendizados e algumas alegrias!! Sem dúvida uma delas está sendo a honra de trabalhar ao lado do Sampaoli, profissional e pessoa fantástica, parceiro em todas as horas e que me faz aprender algo novo a cada dia!!!!”.