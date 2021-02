Matheus Ferraz exalta Fluminense e dedica vitória a Muriel, que perdeu o pai

Matheus Ferraz voltou a ser titular do Fluminense com a suspensão de Nino e marcou o segundo gol da vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, no Maracanã. Após a partida, o zagueiro exaltou a campanha do time, que, apesar de ter feito sua parte, termina o Campeonato Brasileiro em quinto lugar.

- Muito feliz pelo que nossa equipe conquistou. Muito consistente. Fizemos nossa parte. A equipe está de parabéns pela luta, pela entrega. Uma equipe que se ajuda, muito alegre - disse, ao "Premiere".

O jogador também aproveitou para dedicar o resultado ao goleiro Muriel, que perdeu o pai, José Becker, na noite de quarta-feira. Ele morreu após mergulhar em uma barragem em Lavras do Sul, no Rio Grande do Sul.

- Queria dedicar ao Muriel e a toda família, que, infelizmente, teve essa perda. Que Deus possa confortar o coração deles e dizer que essa vitória foi para eles - completou.