Marrocos x Espanha: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (06/12) pela Copa do Mundo 2022

Marrocos e Espanha disputam nesta terça-feira (06/12) partida válida pelas Oitavas de Final da Copa do Mundo 2022. Nesta etapa, o jogo é eliminatório. Em caso de empate no tempo regulamentar (90 minutos + acréscimos), será realizada prorrogação com dois tempos de 15 minutos (mais acréscimos) cada. Se ainda assim não houver um ganhador, a disputa para saber quem avança na competição será por pênaltis.

O jogo começa às 12h (horário de Brasília), no Estádio Cidade da Educação, no Catar. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Marrocos x Espanha?

A partida Marrocos x Espanha pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, canal aberto; pela TV fechada SporTV e SporTV 2; pelo canal de youtuber Cazé TV; e pelos streamings da FIFA+ e GloboPlay.

Como Marrocos x Espanha chegam para o jogo?

Na fase de grupos, o Marrocos terminou na liderança do Grupo F, somando 7 pontos em duas vitórias e um empate. Já a Espanha, pelo Grupo E, finalizou na vice-liderança com 4 pontos, após um empate, uma derrota e uma vitória.

FICHA TÉCNICA

Marrocos x Espanha

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio Cidade da Educação, no Catar

Data/Horário: 06 de dezembro de 2022, 12h

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina)

Assistentes: Juan Pablo Belatti e Diego Bonfa (Argentina)

Quarto árbitro: Raphael Claus (Brasil)

VAR: Mauro Vigliano (Argentina)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Marrocos: Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss e Mazraoui; Amrabat, Ounahi e Sabiri; Ziyech, Em-Nesyri e Boufal. TÉCNICO: Walid Regragri

Espanha: Simon; Carvajal, Laporte, Torres, Jordi Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Ferrán Torres, Morata, Ansu Fati. TÉCNICO: Luis Enrique

(Karoline Caldeira, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)